Mató de una puñalada al padre de su hija

Una mujer quedó detenida en San Nicolás, provincia de Buenos Aires, tras asesinar a su ex pareja. Primero culparon a su novio actual, pero la coartada se cayó.

La policía de San Nicolás, provincia de Buenos Aires, detuvo esta semana a Lourdes Nair Trenker, una madre de 20 años acusada de asesinar al padre de su hija de una puñalada. La víctima fue identificada como Martín Espíndola, quien había ido a la casa de la joven para ver a la niña, que por entonces tenía 8 meses.

Espíndola fue asesinado de una puñalada en el abdomen el 16 de junio pasado en la casa de Trenker, ubicada en el barrio 12 de Marzo de San Nicolás, informó el sitio El Norte. El primer acusado por el crimen fue Nazareno Biscaro, que sería el actual novio de la joven, pero luego ella le reconoció a los investigadores policiales que atacó a su ex pareja.

Tras recolectar más evidencia en su contra, la fiscal Verónica Marcantonio ordenó la detención de Trenker, que ocurrió el jueves en su casa de la calle José de la Torre, en el barrio 12 de Marzo.

La titular de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 1 de San Nicolás imputó a Trenker por “homicidio”. La joven de 20 años se negó a declarar.

“En un principio se habían tomado declaraciones testimoniales que sindicaban a Nazareno Biscaro, que estaba en el lugar de la pelea, como autor material del homicidio, pero como desde un primer momento declaró que él no había sido, que quien había apuñalado a Espíndola fue la chica, es que realicé nuevos careos entre las personas que lo habían sindicado a él”, relató la fiscal al sitio de San Nicolás.

Así fue como Marcantonio pudo determinar que “si bien existió una pelea previa entre Biscaro y Espíndola, la que le acertó la puñalada fue Lourdes Trenker, que era la ex pareja con la que tienen un hijo en común”, en referencia a la menor que hoy tiene 11 meses.

“Biscaro lo que le hizo a Espíndola fue un corte en el pómulo con una botella. Los médicos que hicieron la autopsia dijeron que el corte letal no pudo haberse realizado con una botella sino que debía haber sido un elemento punzante, como punzón o cuchillo”, explicó Marcantonio acerca del enfrentamiento entre el ex y el actual de Trenker.

Testigos de la escena afirmaron que los hombres cayeron a una zanja mientras peleaban, pero que la lesión fatal fue obra de la dueña de casa, a quien incluso vieron con un cuchillo en la mano. Hubo también alguien capaz de describir cómo fue el ataque, por lo que cuando efectivos policiales allanaron la vivienda se llevaron dos cuchillos para establecer si alguno fue empleado en acto.

“De los careos resultó una persona detenido ante la fiscal Franca Padulo por falso testimonio, ya que en un primer momento acusó a Biscaro pero después reconoció que había mentido porque le tenía miedo a Mario Trenker, el papa de la chica, que está condenado por robo”, reveló la fiscal.

Lejos de estar resuelto el caso, falta determinar qué impulsó a Trenker a matar a su ex pareja cuando “en el momento en que le dio el corte la situación ya estaba relativamente calmada”, por lo que “no sucedió en el fragor de la pelea”.

