Mataron a un puma: allanaron la vivienda de un implicado

Efectivos de la Sección Rural de Villa Berthet secuestraron un cuero y restos cárnicos de un puma, durante un operativo, por infracción a la Ley de Conservación de la Fauna. En la mañana de este jueves, entre las 9 y las 10:30, los agentes rurales llevaron adelante un allanamiento en un domicilio, ubicado en el Lote 45 de la zona de Bajo Hondo Chico, en el marco de una causa por presunta infracción a la Ley Nacional N° 22.421 de Conservación de la Fauna.

La medida se originó a partir de la difusión de fotografías en redes sociales, donde se observaba a dos hombres posando con el cuerpo de un puma cazado.

Tras realizar las averiguaciones correspondientes, secuestraron un cuero de puma, unos dos kilos de carne del mismo animal y cinco balines de plomo.

Por disposición de la Fiscalía de Investigación Rural, el presunto implicado fue identificado en la causa y continuará en libertad mientras avanza la investigación.