Massa: “Quiero ser candidato en 2027”

Tras las declaraciones del presidente de la Federación Agraria, Carlos Achetoni, acerca de un supuesto pedido a Sergio Massa para no ser candidato en el 2023, el actual ministro de Economía expresó que apunta a las elecciones del 2027.

Tras ser consultado por la conversación con el ministro Sergio Massa, el presidente de la Federación Agraria explicó el pedido que la Mesa de Enlace le habría hecho al funcionario: “Lo que necesitamos es que no seas candidato en 2023”.

Además, Achetoni comentó que Massa no se presentaría para las próximas elecciones, y que él le sugirió hacer pública la decisión “porque ni el gobierno ni la oposición están tomando conciencia del lío en que estamos metidos”.

En contraposición a las declaraciones del líder de la Federación Agraria, el titular del Palacio de Hacienda desmintió en El Cohete a la Luna haber recibido ese pedido, y afirmó que “Me dijeron que todos creían que yo asumí el ministerio para ser candidato. Yo los miré y les contesté: ¿y quién dijo que quiero ser candidato en el 23? Yo quiero ser en el 27”.

Comparte esto:

WhatsApp

Tweet

Instagram