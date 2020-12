Masin: “La maternidad forzada es violencia”

La diputada nacional del Frente de Todos Lucila Masin fue la única representante por el Chaco que se pronunció a favor del proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo.

Al argumentar su voto en el recinto mencionó el caso de una chaqueña oriunda del paraje Techat en El Impenetrable: una niña que a los trece años fue obligada a maternar por segunda vez.

“La maternidad forzada es violencia. Cuando el Estado no garantiza un aborto seguro nos violenta”, enfatizó al citar que 183 menores de quince años dieron a luz en 2019 y 243 en 2018.

También citó las 128 interrupciones legales que se produjeron en lo que va del año en la provincia del Chaco, de las cuales cuatro eran adolescentes con menos de 18 años de edad y del Impenetrable.

Por eso insistió en la trascendencia de la aprobación de esta ley: “Necesitamos un Estado que no estigmatice, que no criminalice ni penalice; que genere las garantías reales para una sociedad plural y diversa”.

“Como lo sostuve en 2018 y lo sigo reivindicando, me sumé a las causas feministas y populares como bandera de lucha. Queremos empoderar a las mujeres y disidencias, que tengan una verdadera representación política desde la paridad de género”, destacó.

