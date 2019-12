Más de cuatro millones de personas recibirán la tarjeta alimentaria antes de marzo

Así lo precisaron desde el Ministerio de Desarrollo Social. Las tarjetas serán entregadas “en forma automática” sin trámite previo.

El Ministerio de Desarrollo Social de la Nación comenzó la semana pasada a distribuir la tarjeta alimentaria a más de 4 millones de personas que, según se estimó oficialmente, deberían tenerla en su poder hasta marzo del 2020.

Las tarjetas serán entregadas “en forma automática”, sin necesidad de trámite previo ni intermediarios a quienes reciban la Asignación Universal por Hijo (AUH) y tengan hijos de hasta 6 años, así como a embarazadas a partir de los 3 meses que perciban la asignación por embarazo y personas con pensión por discapacidad, a partir del cruce de datos que realiza el Anses y las bases de datos de las AUH.

“No se tramita en ningún lado, ninguna persona particular y ninguna organización social están autorizadas a tramitar la tarjeta en nombre de otra persona”, precisaron desde la cartera de Desarrollo Social.

En total serán cerca de dos millones de plásticos los que se repartirán, que se cargarán el tercer viernes de cada mes con 4.000 o 6.000 pesos, dependiendo de si el titular de la tarjeta se tiene uno o más hijos, respectivamente.

La entrega de las tarjetas se hará por etapas en cada una de las provincias de la Argentina y estará a cargo del ANSES, que notificará a sus titulares cuándo pueden retirarlo por el banco que se determine en cada provincia.

Desde Desarrollo Social hicieron especial hincapié en aclarar que la tarjeta no se tramita en ningún lado y que, por lo tanto, ninguna persona u organización social está autorizada a oficiar de intermediario en la obtención del plástico.

“La ANSES es la única entidad autorizada a emitir la tarjeta. Las notificaciones se realizarán vía telefónica o por SMS, al número registrado en la base de Anses”, explicaron a Télam voceros de la cartera de Desarrollo Social, a cargo de Daniel Arroyo.

Por otra parte, aclararon que si bien la tarjeta tienen las mismas funciones que una tarjeta de débito, no sirve para extraer dinero en efectivo y que solo puede usarse para la compra de alimentos, excluyendo a las bebidas alcohólicas.

Por último, se informó que la tarjeta no suplantará a ninguna de las políticas vigentes, ni reemplaza la Asignación Universal por Hijo, sino que “es una política de complemento integral alimentario”.

