Más de 100 animales exóticos fueron rescatados de una veterinaria por maltrato y comercialización ilegal en la ciudad misionera de Posadas, donde se hallaron monos tití, lagartos overo, serpientes y tortugas acuáticas en cautiverio y malas condiciones.

Según fuentes oficiales del gobierno de la ciudad, el allanamiento fue realizado por efectivos de la Unidad de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales en infracción a las Leyes 14.346 “Maltrato y Actos de Crueldad Animal” y 22.421 “Conservación de la Fauna Silvestre”.

Además de las especies mencionadas, los gendarmes descubrieron la presencia de otros 14 animales sin vida, congelados, dentro de un contenedor, también se halló una incubadora de reptiles y otros elementos que fueron secuestrados.

El Juzgado de Instrucción de la Primera Circunscripción Judicial, que puso en resguardo a los reptiles y mamíferos. Asimismo, se contó con la colaboración del personal del Servicio de Protección Ambiental, la Dirección de Defensa del Ambiente y Delitos Rurales de la Policía de la Provincia de Misiones, así como el Ministerio de Ecología.

