Más controles se establecen entre Resistencia y Barranqueras

Ante las denuncias de vecinos por embotellamientos vehiculares y circulación en contramano en el principal punto de acceso entre Resistencia y Barranqueras debido a los cerramientos que efectúo la ciudad portuaria para la prevención del (COVID-19), el municipio capitalino implementó un operativo de regulación vehicular en avenidas España y 9 de Julio, en la rotonda de Villa Monona.

En este sentido, esta mañana dicha avenida fue demarcada con conos y canalizadores y estuvo funcionando con doble sentido de circulación para el ingreso y egreso de los vehículos a las distintas ciudades, además, personal de la Dirección de Tránsito realizaron tarea de prevención y seguridad vial para evitar cualquier tipo de siniestro.

Las opiniones expresadas en los comentarios de las noticias, que no han sido sometidas a revisión editorial, en virtud de que son de exclusiva responsabilidad de los autores (lectores) de las mismas y pueden no coincidir con las de la Dirección Periodística de este Portal. No compartimos y repudiamos los comentarios, agraviantes, racistas, misóginos o que de algún modo ofenden la moral, buenas costumbres, religiones, elecciones sexuales, etc de los ciudadanos.-

Comparte esto:

WhatsApp

Tweet

Imprimir