Maru Pogonza despidio a su padre al Sub Comisario “no hay palabras que expliquen el vacio

MARU POSTEO LOS SIGUIENTE “No hay palabras que expliquen el vacío y dolor que dejaste en mí. Es difícil entender porque pasan las cosas, y entiendo que así Dios lo quiso. Sé que no vas a leer esto pero lo escribo en tu memoria. Gracias por siempre darnos lo mejor, te amamos con el Alma. Mi corazón está destrozado pero me vas a dar fuerzas para seguir, estamos orgullosos de vos. Siempre te admiré. Te prometo que voy a ser la mejor abogada como vos siempre quisiste, siempre vas a estar en nuestros corazones. Vola alto papi. Todavía no caigo pero con el pasar de los días lo voy a comprender mejor, ahora me toca ser fuerte. Gracias infinitas, te mando un abrazo al cielo, me hubiese gustado darte uno más fuerte la última vez que te vi, pero ahora no hay reproches que sirvan. Siempre nos diste lo mejor vos y mamá. Tuviste dos hijos con una mujer muy fuerte, la más fuerte que conozco, del momento uno estuvo a mi lado a pesar de que ustedes ya no están juntos. Gracias por todo papi, te amo y un abrazo al cielo. Que Dios te tenga en su gloria. ”

