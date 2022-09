Martín Lousteau apuntó contra CFK por su propuesta para recortarle poder a Rodríguez Larreta

En medio de la tensión que se vive entre Juntos por el Cambio y el Frente de Todos a raíz de la causa Vialidad y del operativo policial en la casa de Cristina Kirchner, el Senado volvió a sesionar con la Vicepresidenta encabezando la sesión. Los legisladores buscarán sancionar dos proyectos de ley llegados en revisión desde la Cámara de Diputados: promueven un régimen de promoción para la industria automotriz y otra iniciativa que modifica la ley de promoción de la biotecnología moderna y la nanotecnología.

En su intervención, Martín Lousteau (Evolución) se refirió a las declaraciones que realizó Cristina Kirchner el pasado martes en relación a repensar la autonomía de CABA y la “policía política” y sobre la constitución y la autonomía. “La única respuesta a eso es la propia Constitución. En el artículo 129, la propia Constitución habla sobre el régimen de gobierno autónomo”. Luego apuntó sobre la cláusula 15°: “Queda clarísimo el estatus autónomo de la ciudad de Buenos Aires. Lo que es grave es que producto de un contexto que no gusta, uno puede vertir opiniones. Lo que uno no puede es introducir falsedades en el debate público y más si esas falsedades socavar nuestras instituciones”.

“Cristina fue convencional constituyente, fue secretaria del bloque del PJ como convencional y además fue vocal de la comisión de la redacción de la nueva Constitución”, aclaró el legislador sobre el rol de la presidenta de la Cámara alta y sobre el conocimiento que, según él, debería tener de la propia Constitución Nacional. “Entonces, es difícil comprender que alguien que haya tenido esa participación, diga que la Ciudad no es autónoma”, agregó el economista.

“Porque algo no gusta, empezamos a falsear y a socavar instituciones en el debate público. ni qué hablar de la manifestación sobre la ‘policía política’ o la ‘violencia política’. Hay muchos casos de violencia en Santiago del Estero y en Formosa, por nombrar solo dos provincias. Yo creo que la Vicepresidenta no desconoce eso, porque sabe cómo funcionan las Policías. La pregunta es: ¿por qué introduce falsedades en el debate público?”, planteó el senador. “No queda otra que pensar que lo hace para distraer la atención sobre la situación general”, apuntó entonces Lousteau y continuó con un repaso de puntos cuestionables de la actual gestión, desde su punto de vista. “Lo hace para distraer la atención del pésimo desempeño de este Gobierno del cual la Presidenta de este es cuerpo no sólo es Vicepresidenta, también diseñó la fórmula presidencial y vetó ministros hasta cambiarlos y así está el país”, completó.

Las iniciativas ya cuentan con el consenso de las dos fuerzas políticas por lo que se prevé que, más allá de la discusión de algún punto en particular, tengan un trámite sin demasiados sobresaltos. Sin embargo, habrá dos momentos que, seguramente, concentrarán la tensión.

