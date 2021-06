Mario Piccoli: “Se debe hacer hincapié en la prevención para evitar cualquier hecho de inseguridad”

Sáenz Peña – Mario Piccoli, delegado regional de Secretaria de Derechos Humanos de la Provincia, se refiere a la situación de las comisarías en SàenzPeña y los hechos de inseguridad.

Chaco Noticias se reúne con Mario Piccoli, quien detalla:

“A pesar, de las refacciones llevadas a cabo en la Comisaría Cuarta, la situación de los internos en nuestra localidad sigue siendo compleja, son muchos y los lugares son reducidos. Recordemos que los tratados de los derechos Humanos cita que no debe haber detenidos por mas de 48hs, al menos se designe su situación posterior y se transcurra al traslado. El problema práctico es la cantidad policial que se encuentra vigilando y cuidando las instalaciones de la comisaría cuando los mismos deberían estar en las calles para la prevención del delito. Entiendo que las dificultades económicas que existen son grandes, pero necesitamos ayuda para poder avanzar, como por ejemplo en la Ferichaco podría reubicarse a todos los detenidos bajo vigilancia de personal penitenciario siendo para lo que se formaron. Buscar alguna manera de resolver esa situación ayudaría a que a presencia de la policía en las calles sea mas eficiente. Además, se necesita un centro de atención para menores que se encuentran en conflicto con la ley, aquí en el interior. Cuando la policía detiene a un menor, el fiscal lo pone a disposición del juzgado y luego queda en libertad. Se necesita que se realice un trabajo interdisciplinario, que requiera entrevistas psicológicas, para evitar dejar en libertad a tantos jóvenes en conflictos con ley. Eso solo sirve para que ellos adquieran experiencia y logren perfeccionarse para otros hechos delictivos. Hacer justicia por mano propia no sirve mas que para incrementar la violencia, pero se entiende que el vecino, por cuestiones de demora de la llegada policial o por otra situación donde no se avanza en resolver el caso, le genera mal estar para posteriormente actuar violentamente como se vio en varias oportunidades en la sociedad. Se entiende el cansancio de los vecinos, pero no es la forma de resolver, hay que hacer hincapié en la prevención para evitar cualquier hecho.”

