Mario Pergolini cruzó a Riquelme por la situación de Wanchope Ábila

El empresario volvió a apuntar contra el vicepresidente de Boca, esta vez, por la situación del delantero.

Boca otra vez vive un momento de tensión entre el vestuario y el Consejo de Fútbol, y luego del descargo de Wanchope Ábila por su situación contractual, ahora apareció el ex vicepresidente Mario Pergolini y apuntó los cañones contra Juan Román Riquelme.

“Otros clubes tienen problemas iguales y suceden de otra manera. Hay ciertos protagonismos que hay que entender que cuando uno es dirigente no tienen que estar presente. Por algo se queja tanto la gente. No digo que Wanchope tenga razón. Me parece que hacerlo como lo hizo, por Instagram, no está bien y él sabe que no está bien. Pero por algo pasan esas cosas…”, aseguró Pergolini en diálogo con La Red.

El conductor radial dejó su cargo como vicepresidente del club, entre otras cosas, por sus diferencias con el ídolo. “La gente de Boca lo que quiere es que estemos todos unidos. Hay que pisar un poco más la pelota, ordenarse, charlar bien, tener todo claro, darse un abrazo, somos todos de Boca, trabajemos. No ‘este es el patio de mi casa y no el tuyo’. Todo es de todos acá”, sostuvo, en clara alusión a Román y una de sus frases más populares (“La Bombonera es el patio de mi casa”).

“Boca necesita un poco más de unión, tener las cosas un poco más claras. Boca es muy permeable, entonces me parece que la dirigencia tendría que ser de otra manera”, añadió el ex dirigente.

En tanto, sobre su relación con Riquelme, Mario Pergolini recordó: “Al principio teníamos una buena charla. Lo que pasa es que después con el tiempo me di cuenta que no era tan sincera y que es difícil meterse en ese mundo de confianza que a veces hay entre gente que es del fútbol y gente que no es del fútbol”.

