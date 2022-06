María fue mamá a los 17 años y celebró cumplir su sueño de abogada junto a su hija: “Lo logramos mi amor”

La historia de María Ojeda se volvió viral, luego de que compartiera en Twitter el día que recibió su título de abogada de la UNNE. La publicación, con más de 5mil likes, emocionó a los usuarios por la emotiva dedicatoria que le dedicó a Olivia, su pequeña hija.

Su publicación cuenta lo siguiente:

Veo esto y no puedo no recordarme con 17 años embarazada y teniéndole miedo al “no vas a poder”.

Quede embarazada a los 17 años, cuando estaba terminando la secundaria y desde un principio no sabía si lo q yo quería era posible, muchas veces creí q quizás pretendía demasiado debido a mi situación, pero al mismo tiempo siempre me preguntaba ¿y si pruebo y me sale bien?. Y así rendí mi examen de ingreso embarazada de 8 meses, cursé en Corrientes hasta un día antes de tenerla a Oli, volví a cursar a los 10 días de mi cesárea, pero de igual manera no tenía idea de cómo iba a estudiar con una bebé recién nacida y ahí estaba Oli… Mi pequeña Oli, q tuvo q crecer viendo a su mamá estudiar, q tuvo q bancarse q a veces su mamá no pueda hacer ciertas cosas porque tenía q estudiar. Olivia siempre me acompaño y se adaptó a la mamá q le toco tener, siempre tan paciente y entendiendo q tenia q estudiar y ahí también estaban mis papás y mis hermanas, q se turnaban para cuidarla a Oli y así me ayudaban a que pueda estudiar un poco más tranquila.

Hoy abrazo a mi yo de 17 años q alguna q otra vez pensó q pedía demasiado y la perdono pq no sabía lo q podía llegar a lograr.

Agradezco no haberme quedado en el “no vas a poder”, el haber intentado al menos.

Hoy por fin Olivia pudo ver a su mamá recibirse de abogada. Pero sobre todo confirme que, a pesar de tener una hija de 6 años, con Oli al lado mío, puedo lograr muchas cosas.

El posteo se viralizó de manera inmediata y recibió las felicitaciones de muchas estudiantes que se encuentran en similar situación.

