Marcos Fleitas: “Se visualiza mucho consumo de droga en Sáenz Peña, el acceso al consumo es mas fácil que el acceso a un trabajo”

Sáenz Peña.- En contacto con Chaco Noticias Marcos Fleitas, integrante de la Multisectorial de Derechos Humanos, hizo referencia al estado de vulnerabilidad en que se encuentra Sáenz Peña, en cuanto a la inseguridad y el consumo de drogas.

“Como bien saben, conformamos un grupo que concluimos en un punto en común; la defensa de los Derechos Humanos. Tomamos conocimiento una vecina que fue atacada, victima de un hecho de inseguridad, sufrió tal ataque salvaje que hasta hoy se esta recuperando. Tiene cuatro hijos, es muy trabajadora, así que decidimos realizar una colecta de alimentos y ropas para estos inviernos. La situación de esta vecina es bastante precaria, así que la ayuda de aquellos interesados vendría bien, tanto de alimentos o ropa como de algún mueble que ya no usen y esté en buen estado. Pasó por una operación muy grande, tiene un amplio reposo por realizar. No podemos prevenir estas cuestiones de inseguridad y vemos una ausencia importante por parte del Estado. No hay contención, se visualiza mucho consumo de droga en la localidad. El acceso al consumo es mas fácil que el acceso a un trabajo. Estamos preocupados pero también ocupados por esta cuestión. Estamos corriendo tristemente detrás de estas situaciones para suplir las actividades que debería realizar el Estado” destacó Fleitas.

Comparte esto:

WhatsApp

Tweet

Imprimir