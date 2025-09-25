Marcelo Gallardo tras la eliminación de River de la Copa Libertadores: “el arbitro no supo manejar el partido”

El entrenador de River, Marcelo Gallardo, aseguró que el árbitro Andrés Matonte “por momentos no supo manejar el partido” ante Palmeiras, válido por los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025, llevado a cabo en el Allianz Parque.

En la conferencia de prensa posterior a la derrota ante el conjunto brasileño por 3-1, el “Muñeco” analizó el desarrollo del encuentro que valió la eliminación de los de Núñez del torneo más importante del continente.

“Me voy con bronca. Se nos escapa un partido que pudimos pasar a ganarlo rápidamente y que después nos empatan, pero creo que así todo estábamos en partido y tuvimos oportunidades para ganarlo. No me gusto lo que pasó en los últimos minutos del partido, las desconcentraciones se pagan caro” afirmó el DT del Millonario. Y añadió: “el árbitro no supo manejar el partido por momentos”.

La acción polémica ocurre sobre el cierre del encuentro, con el resultado 1-1 y con River atacando constantemente en busca de la igualdad en la serie. Sin embargo, una supuesta mano sancionada en contra de los visitantes por parte del juez principal, derivó en el contragolpe de Palmeiras, que terminó en penal y roja para Marcos Acuña.

Por otro lado, Gallardo analizó el futuro cercano de sus dirigidos, quienes deberán recibir a Deportivo Riestra, el próximo domingo desde las 18:00, por la décima jornada del Torneo Clausura 2025, y enfrentarán a Racing por los cuartos de final de la Copa Argentina, el jueves 2 de octubre.

“La obligación esta siempre, no le escapo a eso y menos en el lugar en el que estamos. Pasando la bronca habrá que focalizarnos en lo que viene. Tenemos que convertirnos en un equipo más fuerte para poder ganar esta clase de partidos. No estuvimos lejos ante un rival que es serio candidato a ganar la copa, pero en los detalles tenemos que evolucionar, crecer y aprender”, concluyó.

