Manifestaciones en Ruta 16 de la Asociación de Carpinteros de Aluminio del Chaco por falta de respuestas ante las requisitorias

Sáenz Peña – Miguel Radimax presidente de la Asociación de Carpinteros de Aluminio del Chaco se refiere, en un encuentro con ChacoNoticias a las manifestaciones en Ruta 16: “Realizamos esta medida de fuerzas que no estaba prevista, ya que considerábamos que el Gobernador tenía un poco criterio para responder a las solicitudes de audiencia que venimos haciendo de manera escrita y personal.”

“Seguimos sin respuesta, la situación se agravó ya que la empresa de Chaco que provee vidrio se niega a vendernos a los carpinteros más chicos, aludiendo que no hay vidrio, pero vemos que entran dos camiones para un comercio de un colega. Cómo puede ser que para el haya vidrios y para nosotros no. Impediremos que entre algún camión de vidrio a Sáenz Peña, lo que quizás dificulte que otros tengan este material pero nosotros también tenemos derecho a trabajar. No se respeta nuestra ley, vivimos aplaudiendo obras que lamentablemente el sector de carpinteros no tiene participación y el gobierno no toma conciencia de eso ni de los controles para con las empresas.”

“Venimos pidiendo una reunión con el Gobernador desde hace tiempo, el año pasado se comprometió en darnos participación en obras públicas, nos había dicho que nos agrupemos para empezar a trabajar. Hasta nos prometió viviendas para los trabajadores que alquilan. Nos prometió firmas de acuerdos, los cuales nunca aparecieron. Nunca tuvimos una reunión formal desde ese entonces. Recorremos obras tras obras de grandes envergaduras con aberturas de afuera. Lo que se habla de inclusión laboral, oportunidades para todos, se cae por la borda.”

“El instituto de vivienda, nos pidió que hagamos una muestra de cada abertura que se lanzaría en un programa propuesto, donde se invirtió casi 500 mil pesos en perfilería, donde solo la delegada del instituto se presentó, y ahora como modo de burla nos pide que fabriquemos carretillas para los ladrilleros, cómo fabricaremos eso si somos carpinteros de aberturas.”

“El Consorcio de los ladrilleros tienen una entrada mensual, el sector de panaderos también lo tiene al igual que muchos sectores, menos los carpinteros de aluminio. Se monopolizó todo, no tenemos un Gobierno que pare un poco este sistema fallido. Seguiremos acá, ya que estar en nuestros talleres sin producir trabajo nos da lo mismo. Entonces, si no tenemos una audiencia formal con el Gobernador para explicarle las pérdidas de fuentes de trabajo que se está perdiendo gracias a a la falta de control a la compra chaqueño, compra local, seguiremos estando hasta la hora que sea necesaria hasta recibir una respuesta.”

“La idea es cortar media calzada, exhibiendo las maquinas que quedaran obsoletas si no tenemos trabajo. Cada máquina es una persona trabajando. Están anunciando grandes obras y no nos vemos involucrados en las mismas. Lamentablemente es el Gobierno quien mira hacia un costado, sin ver nuestra necesidad. Esperemos que entiendan que queremos laburar nada mas, vivir dignamente, sin ningún plan.”

Comparte esto:

WhatsApp

Tweet

Instagram