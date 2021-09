Manifestaciones en el Hogar Calcuta 2 por parte de trabajadores de ATE

Sáenz Peña – Manifestaciones pacificas se llevan a cabo en el Hogar Calcuta 2 por parte de trabajadores que sufren amenazas por ser afiliados a ATE en reclamo a sus derechos. Héctor Kotoff de ATE explica el movimiento realizado a Diario Chaco Noticias: “En este momento estamos realizando ocupación de este sector perteneciente a Desarrollo Social de la Provincia que es el Hogar de Calcuta 2 debido a la serie de amenazas, persecuciones y conductas antisindicales por parte de la responsable a cargo. A una compañera desde que la eligieron como delegada, comenzaron a perseguirla y ahora la trasladaron sin motivo al igual que a otros compañeros. Tenemos audios de amenazas por parte de la encargada refiriéndose a que todo es por culpa de estar asociados a ATE y este no tener autoridad jurídica, cuando esto no es cierto siendo un sindicato a nivel nacional. Hacemos responsable de todo esto a la señora Cristina Aboitiz encargada, a la señora ministra de Desarrollo Social y al señor Gobernador por proteger a estos encargados violentos y perseguidores.”

“Ocupamos este sector manifestándonos de manera pacífica y no saldremos hasta que haya diálogo con la señora ministra o la subsecretaria. Anteriormente hemos realizados marchas y todo el compromiso que se había realizado con ATE no se cumplió, involucrando toda la situación del Hogar de Ancianos RAM San Roque. No creemos tampoco en las palabras de la subsecretaria, pero esto se trata de insistir, no podemos ser perseguidos ni amenazados cuando estamos luchando por nuestros derechos.”

Estela Niz delegada del grupo de trabajadores, añadió: “Desde el momento que fui elegida, la responsable comenzó a perseguirme al igual que a otros compañeros, dándome un traslado sin motivo al Cotolengo Don Orione, siendo la excusa de tener yo una relación familiar aquí, cuando eso no es fundamento por ley y por haber, además, otras relaciones familiares aqui. Ademas se brindaría una mejor beca y aun se la está esperando. Por el compromiso que tiene ATE con el trabajador, lo seguiremos eligiendo, entonces por eso queremos respeto por parte de las autoridades y soluciones mediante las medidas necesarias.”

