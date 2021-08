Manifestación Docente en Presidencia Roque Sáenz Peña

En el día de ayer miércoles 4 de agosto, Federación Sitech llevó a cabo una manifestación docente en repudio a los descuentos realizados por parte del gobierno de la provincia y en reclamo de la deuda del año 2020 en concepto de cláusula gatillo.Diego Baez secretario general de Sitech Centrochaqueño expresó: “cómo hemos anunciado en días anteriores hoy estamos los docentes mostrando nuestra disconformidad en esta manifestación, solicitando al gobernador llame a una mesa de política salarial y condiciones de trabajo; para dar solución inmediata a la deuda que tienen con los docentes, que devuelvan el dinero que han arrebato en concepto de días de paro y que cesen con las políticas de ajustes, represión y manoseos a las familias de nuestros educadores chaqueños, las necesidades del sector es desesperante, tal es así que basta con decir que han avasallado contra nuestro derechos básicos como ser el propio estatuto del docente. No cumplen con las designaciones de suplentes, no solucionan salud ocupacional y en el contexto de pandemia todavía no existe Licencia por COVID y el 90 % de las escuelas no reúnen todavía las condiciones básicas e indispensables para desarrollar las clases presenciales’. Es por eso que este sindicato y los docentes que aquí acompañan vamos a estar en las calles con o sin paros; vamos a perseguir al gobernador hasta que convoque a una mesa y cumpla con su acuerdo”.

