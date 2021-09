Manifestación docente en las calles de Sáenz Peña en reclamo a la represión recibida días atrás

Sáenz Peña – Diego Báez del sindicato SITECH Centrochaqueño, presente en la movilización del paro activo de hoy, detallando al Diario ChacoNoticias la modalidad de las manifestaciones: “Esta organizada esta movilización en toda la provincia. En la localidad de Sáenz Peña, se llevó a cabo una importante concentración social donde contamos con la presencia de docentes de otras localidades, secretarios generales, sindicatos de otras ciudades que se suman después de los hechos vividos el día viernes pasado donde un grupo de docente sufrió violenta represión por parte de la policía provincial en el momento en que solicitaban, ante la presencia de Capitanich en la ciudad, una respuesta referida al pago de la deuda del 2020, descuentos injustos por días de paro y otros causas que afectan al sector docente. Fuimos pisoteados al momento de buscar una respuesta directa del Gobernador de la Provincia, nos castigaron y es lamentable como reprendieron a docentes incluido jubiladas que se sostenían en un bastón. Que quede claro, que no culpamos a las fuerzas policiales, el absoluto responsable de esta aberración es el Gobernador contra los docentes de su provincia.”

“Vamos a destacar que siempre nos presentamos en el marco del respeto, de la educación, fuimos sin intenciones de agredir lo que nos permitió no estar heridos. Pero recibimos insultos, gritos, pisoteadas. La movilización de la fecha consta en marchar por calle 12 en dirección a la Comisaria Primera para solicitar que nos devuelvan la bandera que nos sacaron el día de la represión. Además, el repudio absoluto a quitarnos nuestro derecho a protestar.”, agregó.

“Vinimos a acompañar este justo reclamo. Cuando pedimos la bandera no es por efecto material, es un símbolo de nuestra lucha, reclamo salarial y nuestros derechos. El Gobernador no deja que nos manifestemos solicitando nuestros derechos, las deudas por parte de el. Enseñamos a hacer libre, a pensar, a razonar y eso es lo que a ellos les molesta, porque prefieren y les convienen gente que sin contrariedad hagan lo que les pidan. No tenemos ese pensamiento, hace año venimos luchando por la causa docente. Vemos que los docentes están algo cansados porque piensan que no tienen caso luchar, pero aun asi seguiremos.”, agregó un secretario gremial de la Ciudad de Quitilipi.

