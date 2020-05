Mañana comienza el pago del ingreso familiar de emergencia a través del Nuevo Banco del Chaco

Desde este lunes y hasta el viernes 22 se desarrollará el cronograma especial IFE. Será por la tarde, a través de ventanilla de caja del Nuevo Banco del Chaco y con la estricta aplicación del protocolo de prevención por Covid-19.

Desde este lunes, se iniciará el cronograma especial para el pago a beneficiarios y beneficiarias del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) a través de ventanilla de caja del Nuevo Banco del Chaco. Se realizará por la tarde, con la estricta aplicación del protocolo de prevención por Covid-19. El cronograma se terminará el viernes 22 por lo que Chaco completará el pago una semana antes de lo previsto a nivel nacional.

El cronograma contempla el pago de una terminación de DNI por día para todos los apellidos. Comienza este lunes con DNI terminados en 0, continuando el martes con DNI 1 hasta llegar al viernes para la terminación 4. Se retomará el próximo lunes 18, para DNI terminados en 5 y finalizará el viernes 22, con la terminación en 9. El calendario y lugares de atención pueden consultarse en www.nbch.com.ar

Este pago en Nuevo Banco del Chaco es para quienes optaron en Anses por cobro sin CBU, a través de Correo Argentino y cajeros Link Punto Efectivo. Será por caja humana y sólo se requiere la presentación de DNI del titular del beneficio; también son válidos DNI digital y pasaporte vigente.

La atención en horario vespertino será exclusiva para beneficiarios de IFE. Sucursales y Centros de Pago abrirán de 14 a 17, las Minifiliales de 13 a 16, y en Sáenz Peña de 15 a 18. Se aplicarán las medidas de prevención de coronavirus con distanciamiento social entre personas, tanto para la espera como en el ingreso a los salones.

Lugares y horarios de atención

Las minifiliales abrirán en los días habituales para cada localidad, en el horario de 13 a 16.

Resistencia: de 14 a 17 , Casa Central (Güemes 102), Centro de Pagos Juan B. Justo 750, Sucursal de Av. 9 de Julio y Sucursal de Av. 25 de Mayo. Se podrá concurrir al local más cercano al domicilio.

Barranqueras: de 14 a 17, en Sucursal NBCH Av. España y Av. 9 de Julio.

Sáenz Peña: de 15 a 18 , apellidos A a L en la Sucursal de Calle 7 entre 12 y 10; apellidos M a Z, en el Centro de Pagos de Ferichaco.

Juan José Castelli: de 14 a 17, apellidos A a L en sucursal NBCH Vázquez y Sarmiento; apellidos M a Z, en Anexo Calle Güemes.

Fontana: en Minifilial NBCH de 13 a 16 horas.

Puerto Tirol: en Minifilial NBCH de 13 a 16 horas.

Villa Ángela: en Sucursal NBCH de 14 a 17 horas.

General San Martín: en Sucursal NBCH de 14 a 17 horas.

Charata: en Anexo NBCH Rivadavia y Falucho de 14 a 17 horas.

Quitilipi: en Sucursal NBCH de 14 a 17 horas.

Machagai: en Sucursal NBCH de 14 a 17 horas.

Plaza: en Minifilial NBCH de 13 a 16 horas.

Avia Terai: en Minifilial NBCH de 13 a 16 horas.

Basail: en Minifilial NBCH de 13 a 16 horas.

Campo Largo: en Sucursal NBCH de 14 a 17 horas.

Charadai: en Minifilial NBCH de 13 a 16 horas. A

Ciervo Petiso: en Minifilial NBCH de 13 a 16 horas.

Colonia Benítez: en Minifilial NBCH de 13 a 16 horas.

Colonia Elisa: en Sucursal NBCH de 14 a 17 horas.

Colonias Unidas: en Minifilial NBCH de 13 a 16 horas.

Concepción del Bermejo: en Minifilial NBCH de 13 a 16 horas.

Coronel Du Graty: en Sucursal NBCH de 14 a 17 horas.

Corzuela: en Sucursal NBCH de 14 a 17 horas.

El Sauzalito: en Minifilial NBCH de 13 a 16 horas.

Fuerte Esperanza: en Minifilial NBCH de 13 a 16 horas.

Gancedo: en Minifilial NBCH de 13 a 16 horas.

General Pinedo: en Sucursal NBCH de 14 a 17 horas.

General Vedia: en Minifilial NBCH de 13 a 16 horas.

Hermoso Campo: en Sucursal NBCH de 14 a 17 horas.

La Clotilde: en Minifilial NBCH de 13 a 16 horas.

La Eduvigis: en Minifilial NBCH de 13 a 16 horas.

La Escondida: en Minifilial NBCH de 13 a 16 horas.

La Leonesa: en Sucursal NBCH de 14 a 17 horas.

La Tigra: en Minifilial NBCH de 13 a 16 horas.

La Verde: en Minifilial NBCH de 13 a 16 horas.

Las Breñas: en Sucursal NBCH de 14 a 17 horas.

Las Garcitas: en Minifilial NBCH de 13 a 16 horas.

Las Palmas: en Minifilial NBCH de 13 a 16 horas.

Los Frentones: en Minifilial NBCH de 13 a 16 horas.

Makallé: en Minifilial NBCH de 13 a 16 horas.

Margarita Belén: en Minifilial NBCH de 13 a 16 horas.

Miraflores: en Minifilial NBCH de 13 a 16 horas.

Misión Nueva Pompeya: en Minifilial NBCH de 13 a 16 horas.

Pampa del Indio: en Sucursal NBCH de 14 a 17 horas.

Pampa del Infierno: en Sucursal NBCH de 14 a 17 horas.

Presidencia Roca: en Minifilial NBCH de 13 a 16 horas.

Puerto Eva Perón: en Minifilial NBCH de 13 a 16 horas.

Samuhú: en Minifilial NBCH de 13 a 16 horas.

San Bernardo: en Sucursal NBCH de 14 a 17 horas.

Santa Sylvina: en Sucursal NBCH de 14 a 17 horas.

Taco Pozo: en Sucursal NBCH de 14 a 17 horas.

Tres Isletas: en Sucursal NBCH de 14 a 17 horas.

Villa Berthet: en Sucursal NBCH de 14 a 17 horas.

Villa Río Bermejito: en Minifilial NBCH de 13 a 16 horas.

