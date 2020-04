Mal hijo: Golpeó salvajemente y echó a sus padres de 72 y 76 años de su propia casa

Cerca de la medianoche, una trabajadora social de la Línea 108 -adultos mayores- se acercó a la comisaría Segunda de Barranqueras para informar que en una vivienda ubicada en calle Farias al 500 se encontraba un joven golpeado a sus padres.

Los adultos mayores, víctimas de las agresiones, son un matrimonio de 72 y 76 años que tuvieron que refugiarse en la casa de una vecina.

Al llegar al lugar, la Policía vio al hombre mayor con lesiones en sus brazos y cabezas. Según la vecina, su propio hijo lo había golpeado y expulsado de la vivienda. Cuando se dirigieron a la vivienda donde se produjo el ataque, escucharon desde la vereda gritos y amenazas del denunciado hacia su madre.

Ante esa situación, la Policía ingresó al domicilio y detuvo a A.S.I. de 35 años quien estaba en aparente estado de ebriedad. El hombre fue trasladado hacia la Comisaría y los adultos mayores fueron contenidos por su nieta y representantes de la Línea 108.

Fuente: DiarioTag

Imagen Ilustrativa

