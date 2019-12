Machagai: En pelea callejera un menor habría asesinado a golpes a un joven

Este miércoles por la tarde alrededor de las 19 horas se tomó conocimiento mediante llamado telefónico abonado 911 por una mujer , solicitando presencia policial Barrio Aipo en virtud habría una persona lesionada.

Constituida la prevención observa un tumulto de gente lográndose entrevistarse con ciudadana M. N. E. de 24 años, domiciliada en el Barrio Aipo, quien manifestó ser hermana del lesionado M. C. D., de 19 años el cual aparentemente estaría sin signos vitales a causa de que momentos antes se tomaron a golpes de puño con otro de 14 años.

Se solicitó Ambulancia Hospital local, no habiendo disponible al momento trasladando al masculino en móvil policial acompañado familiares.

Se activó protocolo de búsqueda del presunto autor del crimen con personal de la guardia y servicio externo, procedieron a la conducción del menor G. C. J., de 14 años y a su progenitor G. P. A. de 51 años, hacia el Dpto. Seguridad Rural local .

El Fiscal en turno Dr. Gustavo valero de la Fiscalía N° 4 de la ciudad de Sáenz Peña, dispuso que el cuerpo del occiso sea trasladado hacia la morgue de esa ciudad a los fines de practicarle autopsia, y con respecto al autor, por su minoría de edad el mismo sea puesto a disposición de la U.P.I de Presidencia de la Plaza.

Comparte esto:

WhatsApp

Tweet

Imprimir