Luciana Milessi reveló por qué no habla más de Julián Álvarez

La influencer chaqueña causó polémica por su idolatría hacia el jugador de River y ahora tomó una drástica decisión.

Luciana Milessi se hizo conocida tras hacerle una arriesgada propuesta a Julián Álvarez, el jugador de River. El video viral de la joven ocurrió en la previa del Superclásico entre River y Boca, que se disputó el 3 de octubre, que finalizó con victoria para el equipo de Marcelo Gallardo. En ese momento, la influencer prometió premiar al futbolista con polémicas propuestas si lograba convertir un gol.

Sus frases se volvieron virales en las redes sociales y muchos internautas la empezaron amar pero otro grupo la empezó a odiar.

En las últimas horas, la tiktoker contó en un video que no habla más del delantero y explicó los motivos. “Prefiero no decir más nada por dos motivos: primero hay gente que me escribía cosas horribles, hasta me amenazaban. Hubo otra gente que se ofendio y decían que yo lo acosaba y sexualizaba a Julián. Yo en su momento pedí disculpas porque no me daba cuenta que lo estaba haciendo, pero no lo voy hacer más por respeto a él y la gente que se ofende”, contó Luciana.

“Es algo que es obvio que no hace falta que lo diga, pero lo voy a decir: si Julián juega bien es porque es un excelente deportista y profesional, no porque yo le de suerte”, concluyó la joven.

