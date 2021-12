Luciana Milessi: “Eliminá tus fotos que mi novio te sigue”

“No quiero que subas más fotos en ropa interior. Es más, si es necesario, no subas más fotos”, es el mensaje de una novia tan tóxica como celosa para una chica.

La influencer y tiktoker Luciana Milessi posteó en Twitter en relación a uno de los virales del momento. “Eliminá todas tus fotos porque mi novio te sigue”, posteó y completó con la onomatopeya de la risa a carcajadas.

La chaqueña, que saltó a la fama tras una propuesta hot al delantero de River Julián Álvarez, hace alusión a un posteo que circula en Twitter. Según compartió @mati_cuds2, una joven recibe amenazas de otra chica para que deje de subir fotos a Instagram porque las mismas provocan supuestas discusiones en su pareja.

“Hola linda…”, comienza el mensaje que parece amistoso pero que luego va subiendo el nivel de tensión. “No quiero que subas más fotos en ropa interior. Es más, si es necesario, no subas más fotos, porque siempre tenemos discusiones por vos y me hacés sentir incómoda”, amenazó.

