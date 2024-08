Luciana Milessi anunció que Nathan Bercovich fue liberado

Este viernes, la influencer chaqueña Luciana Milessi, utilizó sus redes sociales para anunciar que Nathan Bercovich fue liberado, tras haber sido detenido por la denuncia por violencia de género que presentó semanas atrás.

La joven indicó que el empresario tendrá una libertad condicional bajo palabra. “Claramente, se tomaron medidas para resguardarme, como un dispositivo dual, donde no se puede acercar a mi ni tener contacto; y un botón antipánico”, dijo.

“No solo me agredió física, verbal y psicológicamente, sino que también agredió a mis mascotas”, remarcó. Asimismo, indicó que “esta persona se va a encontrar libre, en la calle, hasta que llegue el día del juicio; pero no me van a callar”.

“Te invito a que si vos o alguna conocida tuya está sufriendo violencia de género, a hacer la denuncia en la Línea 144”, convocó. Por otro lado, aclaró que subió el video, porque necesita resguardarse y también a su familia. “Gente violenta con poder es capaz de cualquier cosa y más suelta por la calle. No me sorprendería que tapen todo en unas semanas, como siempre se manejaron, pero no me van a callar y nada de lo que nos hicieron pasar va a quedar impune”, expresó.

“Por eso, les pido de todo corazón que lo compartan, que lo difundan y lo más importante, que nos cuidemos entre nosotras. Que se haga justicia”, concluyó.