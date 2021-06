‘Luca’: una encantadora y refrescante película para Disney+ en la que Pixar recupera la sencillez que tenía olvidada

Ambientada en un bonito pueblo costero de la Riviera italiana, “Luca”, una película original de Disney y Pixar, narra el paso a la madurez de un muchacho durante un verano inolvidable en el que abundan el helado, la pasta e interminables excursiones en escúter. Luca (voz de Jacob Tremblay) comparte esas aventuras con su nuevo mejor amigo, Alberto (voz de Jack Dylan Grazer), pero la diversión se ve amenazada por un gran secreto: son monstruos marinos originarios de un mundo que se oculta bajo el agua. “Luca” está dirigida por Enrico Casarosa (“La Luna”), ganador de un Oscar®, y producida por Andrea Warren (“Lava”, “Cars 3”).

Uno de los más aspectos más llamativos de que varias películas pensadas inicialmente para lanzarse en salas acaben estrenándose en Disney+ es que no todas ellas han recibido el mismo tratamiento. Por un lado, para poder ver algunos títulos como ‘Mulan’ o ‘Raya y el último dragón’ hubo que pagar una cantidad adicional, pero con las obras de Pixar se ha optado por dárselas sin coste adicional a los suscriptores. Ese fue el caso de ‘Soul’ hace unos meses, lo mismo que va a suceder con ‘Luca’ a partir de este viernes 18 de junio.

Seguro que en Disney manejan motivos de peso para ese trato diferente a las cintas de Pixar, pero dentro del propio estudio animado detrás de maravillas como ‘Del revés (Inside Out)’ o ‘Up’ no puede decirse ha gustado demasiado esa decisión. Por mi parte, no tengo problema en reconocer que hubiese preferido poder ver ‘Luca’ en pantalla grande, pero eso no quita que sea una película refrescante en la que se agradece que Pixar abrace la sencillez y no quiera ser más que un estupendo pasatiempo con un bonito mensaje.

Comparte esto:

WhatsApp

Tweet

Imprimir