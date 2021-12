Según la sinopsis del episodio de la nueva temporada de Los Simpsons: “Smithers encuentra el amor verdadero con un famoso diseñador de moda, pero ¿su nueva relación destruirá Springfield?”

Los Simpsons presentó un episodio histórico para la comunidad LGBTQ+ y porque al fin se le hizo justicia a uno de los personajes favoritos de muchos, Smithers, el mayordomo del multimillonario Sr. Burns al fin tuvo su propia historia de amor. Este evento se da apenas en la temporada 33, donde vemos que el leal asistente del cascarrabias Montgomery Burns tiene un romance con el estilista Michael De Graaf.

El personaje, que apenas salió del closet en un episodio del año 2016 de la serie animada de Fox, estará en el centro de una historia de romance gay en un episodio que salió al aire el 21 de noviembre. Siempre se había asumido pero jamás confirmado, además de que siempre había aparecido como soltero.

En el episodio ocho de la actual temporada,Smithers se besa con el estilista Michael De Graaf, luego de que en 2015, este icónico personaje haya contado que su orientación sexual era gay.Si bien siempre se lo veía coqueteando con el señor Burns, nunca se había hecho pública su vida privada y amorosa con otra caricatura de la serie.

En ese sentido, ya en la cuarta temporada, el capítulo “Marge consigue un trabajo” el señor Smithers tiene una “visión romántica” del señor Burns. En las imágenes se puede ver al multimillonario volando hacia la ventana de su habitación por la noche. La sexualidad de Smithers se convirtió en una parte abierta de la narrativa de la serie animada, en las últimas temporadas.

Finalmente, en el capítulo “Portrait Of A Lackey On Fire”, Smithers consigue un novio auténtico. Según el portal lifeboxset, en el primer acto del episodio, la acción comienza en la mansión del Sr. Burns, donde acaba de nacer una nueva camada de “los sabuesos”: “Cuatro niños, tres niñas y, eh, uno que prefiere no ser etiquetado todavía”.

Por su parte el Sr. Burns le encarga a Smithers su adiestramiento, que consiste en utilizar a Homero como muñeco de ataque. Mientras los cachorros mastican a Homero, Smithers se lamenta de su amor no correspondido por el Sr. Burns.

Cuando Homero descubre a Smithers llorando solo en una perrera, anhelando compañía y amor, él le da ánimos y, después de revisar los perfiles de citas en “U.S. Male Service”, decide hacer de casamentero gay para Smithers.

Por su parte, el Sr. Burns empeña los cachorros a otros empresarios corruptos, avergonzando al único perro amistoso que queda. Un diseñador de moda llamado “Michael de Graaf” se presenta para adoptar la mascota, identificándose casualmente como gay y dando a Homero la oportunidad de involucrar a Smithers. Allí comienza la relación amorosa.

Según contó el escritor Rob LaZebnik, fue su propio hijo Johnny, quien es gay, quien lo alentó a contar la historia de amor del mayordomo del dueño de la planta nuclear de Springfield.

Por su parte, Jonny LaZebnik afirmó que “muchas veces, los romances gays son subtramas o son aludidos en los shows como una especie de montaje o punchline”. Sin embargo, el hijo del escritor y guionista de Los Simpson opinó que lo emocionante de este episodio “es que vemos el principio, el medio —y quién sabe cuál será el final— de una relación gay, en entrar en cómo tienen citas las personas gays y cómo se conocen”.

Comparte esto:

WhatsApp

Tweet

Imprimir