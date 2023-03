Los productores del Mercado Municipal padecen la falta de lluvias

Sáenz Peña – Nancy Soto desde el Mercado Municipal de la ciudad se refiere a las fuertes sequías y fura realidad que hoy se vive en el campo: “Los productores se la zona estamos a espera de la lluvia, estamos con muy poca producción.”

“Estoy aquí con verduras que pude juntar de cada vecino que colaboró, no tenemos una gota de agua en el campo, es muy fuerte esta sequía. Tengo por ejemplo una represa grande, pero no llueve para juntar agua. Pero se necesita ayuda para ayudar al campo en esta lucha.”

“Hoy vendemos limón, acelga, morrón, batata, zapallo tronco, rúcula, pocas cosas. Estamos agradecidos de igual manera al municipio para estar todas las semanas aquí. Nos traen los sanitarios, los cestos de basura, contamos con la ayuda de la Municipalidad efectivamente.”

“Además, estoy en la Feria Franca que sigue funcionando los sábados, somos tres verduleros, que entre los tres juntamos un poco y eso llevamos para vender. Estamos en calle 45 y avenida 2 del Barrio San Martin. En el campo hasta que no logres cosechar y vender no tenes nada.”

“Tuvimos que incrementar, aunque no quisimos, los precios, pero no queda otra. La gente de igual manera no nos abandona, viene y nos compra.”

Comparte esto:

WhatsApp

Tweet

Instagram