Los posibles cambios de Scaloni en la previa del partido frente a Australia

El director técnico del seleccionado argentino, Lionel Scaloni, evaluará hoy a Ángel Di María, quien arrastra una sobrecarga muscular, y a partir de ahí definirá los posibles cambios para enfrentar mañana a Australia por los octavos de final del Mundial de Qatar 2022.

La jornada del entrenador comenzará a las 9.30 en el Centro de Medios de Doha donde junto a Rodrigo De Paul brindará la conferencia de prensa previa al partido.

Luego, el plantel se entrenará desde las 12 en la Universidad de Qatar con los primeros quince minutos abiertos para la prensa.

Scaloni seguramente brindará un panorama del estado físico de Di María, quien sufrió una sobrecarga muscular en la victoria contra Polonia (2-0) y es la principal duda para el duelo de octavos de final.

El rosarino realizó un trote liviano en la práctica regenerativa del jueves y solo tendrá el entrenamiento de hoy para ver si está en condiciones de jugar desde el arranque.

A partir de la presencia o no de “Fideo”, el cuerpo técnico evaluará los posibles cambios.

Di María no tiene un reemplazante natural ya que habitualmente lo era Nicolás González, quien fue desafectado por lesión en la previa de la Copa del Mundo.

Por lo tanto, las opciones de Scaloni son numerosas y distintas ya que podría ingresar desde un mediocampista más como Leandro Paredes o regresar Lautaro Martínez y que Julián Álvarez se ubique de extremo.

Las otras son Ángel Correa, Paulo Dybala, Alejandro “Papu” Gómez y hasta el juvenil Thiago Almada, quien se ganó la posibilidad de debutar y entrar a los 38 minutos del segundo tiempo ante los polacos.

Después de la gira por Estados Unidos, el ex Vélez Sarsfield y actual delantero de Atlanta United recibió elogios del capitán Lionel Messi, quien destacó su “uno contra uno”.

También se analizará el caso de Marcos Acuña, quien fue amonestado ante Polonia y de recibir una más se perdería un eventual cruce de cuartos de final.

Argentina enfrentará a Australia el sábado a las 16.00 en el estadio Áhmad bin Ali con arbitraje del polaco Szymon Marciniak, asistido por sus compatriotas Pawel Sokolnicki y Tomasz Listkiewicz.

El rival de esta llave se conocerá antes ya que Países Bajos y Estados Unidos jugarán desde las 12.00 en el estadio Internacional Khalifa.

