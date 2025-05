Los millones que genera El Eternauta en Argentina

Desde su estreno el pasado 30 de abril, El Eternauta no sólo revivió una de las obras más emblemáticas de la historieta argentina, sino que además marcó un hito en la industria audiovisual del país. En pocos días, la serie alcanzó el puesto número uno del Top 10 global semanal de Netflix en series de habla no inglesa, con 10,8 millones de visualizaciones a nivel mundial. Además, se ubicó en el Top 10 semanal de 87 países, incluyendo mercados clave como Brasil, Estados Unidos, Francia, India, Italia, México, Alemania y España. Este fenómeno internacional no se limita al plano cultural. Representa un punto de inflexión en la capacidad de exportación de contenidos creativos nacionales, con efectos económicos concretos y medibles.

La producción de la primera temporada de El Eternauta generó un impacto económico de más de 41.000 millones de pesos en la economía argentina, de acuerdo con un estudio realizado por Empiria Consultores en conjunto con equipos de Netflix. El informe, desarrollado en abril de 2025, utilizó un modelo de insumo-producto para calcular los efectos del gasto directo e indirecto en la cadena de valor.

Este tipo de medición, que permite estimar el efecto multiplicador de una inversión inicial, reveló cómo el proyecto no solo movilizó recursos hacia la producción audiovisual sino que también impactó en sectores vinculados como transporte, hotelería, logística, catering, construcción escenográfica y servicios técnicos.

La cifra incluye tanto los gastos directos de producción como los efectos de arrastre en otras actividades económicas. Se trata de uno de los mayores aportes documentados de una producción cultural al Producto Interno Bruto argentino, y confirma el potencial de la economía creativa como motor de desarrollo.

El proyecto involucró a 2.900 personas, entre elenco, extras y personal técnico. La serie demandó 148 jornadas de rodaje, el uso de más de 50 locaciones y 35 escenarios virtuales, además de más de 500 máscaras diseñadas para los personajes.

La innovación fue otro eje clave: se recrearon digitalmente amplias zonas de la ciudad de Buenos Aires utilizando fotogrametría y escaneo 3D, una tecnología que combina drones y cámaras de alta definición para captar con fidelidad milimétrica calles, trenes, fachadas y paisajes urbanos.

Esta infraestructura técnica no sólo permitió mejorar la calidad de la serie, sino que dejó capacidades instaladas que fortalecen la industria audiovisual nacional. La experiencia abre la puerta a nuevas producciones locales y coproducciones internacionales, con costos más eficientes y control creativo en tiempo real.

El reconocimiento global de El Eternauta también tiene un impacto cualitativo: mejora el posicionamiento de Argentina como proveedor de contenidos culturales competitivos a nivel mundial. En una coyuntura en la que el país busca diversificar su matriz exportadora, el éxito de esta serie evidencia el valor agregado de los bienes intangibles y la posibilidad de generar divisas a partir de la propiedad intelectual, la creatividad y la innovación.

Además, la confirmación oficial de una segunda temporada proyecta un horizonte de continuidad que puede traducirse en nuevos empleos, inversión sostenida y oportunidades de formación para técnicos y artistas.

Publicado por primera vez en 1957, El Eternauta fue escrito por Héctor Germán Oesterheld e ilustrado por Francisco Solano López. Su trama, que gira en torno a una invasión extraterrestre y una nevada mortal en Buenos Aires, ha sido leída históricamente como una metáfora de la resistencia colectiva y la amenaza de fuerzas externas, con múltiples interpretaciones políticas y sociales.

La serie fue creada y dirigida por Bruno Stagnaro, con guiones de Stagnaro y Ariel Staltari, y cuenta con Ricardo Darín como protagonista. El equipo creativo incluye a Martín Oesterheld como consultor, en una producción que reunió a K&S Films y un equipo técnico argentino de alto nivel.

La realización de esta adaptación no es un simple ejercicio de nostalgia. En tiempos de cambios acelerados, polarización y desafíos globales, El Eternauta vuelve a interpelar a la audiencia con una narrativa que combina ciencia ficción y compromiso social.