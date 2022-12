Los macabros resultados de los cuerpos que aparecieron dentro de una camioneta incendiada en Guernica

El misterio empieza a crecer y se derrama como una mancha de aceite en la justicia bonaerense. El domingo, el dueño de un campo de Guernica encontró en su propiedad una camioneta utilitaria abandonada que estaba totalmente encendida. Tenía pedido de captura vigente pero eso no era lo peor. En el interior había dos cuerpos calcinados, casi por completo. Los cadáveres estaban irreconocibles y, a casi 48 horas del hallazgo, todavía no se sabe a ciencia cierta a quiénes pertenecen.

Hay dos fiscales que esperan con ansias conocer los resultados de las pericias científicas a los cuerpos carbonizados. Es que hay dos parejas de amigos que desaparecieron en el Conurbano en las últimas horas, casi en simultáneo. Por un lado, la justicia de Quilmes busca de Lucas Escalante (26) y Lautaro Morello (18), que fueron vistos por última vez en Florencio Varela. Por el otro lado, una fiscalía de Longchamps trata de ubicar a dos mecánicos llamados Diego Segura (30) y Silvio Vitullo (40).

Si bien la fiscal Mariana Dongiovanni, titular de la UFI N°2 de Florencio Varela, trabaja día y noche para hallarlos, todavía no hay una pista concreta. Pero si mucha preocupación. Es que, durante el sábado, cuando todavía no se habían cumplido 24 horas de la desaparición, en un descampado de La Plata se encontró, completamente quemado, el BMW deportivo con el que Lucas había pasado a buscar a Lautaro.

“Mafia pura. Está quemado por alguien que sabe como hacerlo. De adentro hacia afuera para quemar huellas y con suficiente combustible para dejarlo irreconocible al vehículo. También quemaron las adyacencias para que no encontráramos rastros. Por suerte, adentro del vehículo no había nadie”, expresa un investigador.

En el medio de las dos búsquedas, es que fue hallada la camioneta utilitaria incendiada. ¿Los cuerpos calcinados pertenecen a algunos de ellos?. Esa es la gran pregunta que por ahora no tiene respuesta. Aunque sí hay algunas aproximaciones. Por las primeras inspecciones a los maltrechos cuerpos, se cree que son de personas de más de 30 años. Eso coincidiría con las edades de los mecánicos. Por lo tanto, quedarían excluidos Lucas y Lautaro. De todas maneras, la justicia quilmeña prefiere la cautela. “Hasta que no este certificado a quien pertenecen no podemos descartar nada”. De hecho, una copia de la autopsia a los cuerpos, está siendo analizada con minuciosidad en Quilmes.

El estudio forense a los dos cadáveres, que comenzó ayer a las 10 y terminó a las 12, indica con detalle el grado de deterioro que sufrieron: “Las características somáticas resultan difíciles de determinar debido al estado de carbonización. Cadáver de sexo masculino, de talla y peso imposible de determinar dadas las características de carbonización severa. No se puede determinar color de ojos, ni cabellos, totalmente carbonizados”.

En cuanto a la data de muerte, los especialistas informaron: “Se estima aproximadamente la data de muerte entre 24-30 horas anteriores a este acto”. Eso implicaría pensar en un rango que va desde el sábado a la noche al domingo la mañana.

Los forenses aclaran, en el examen, que a los cuerpos les faltaban extremidades. No especifica si es porque se las cortaron con anterioridad o se consumieron por el accionar del fuego. En el caso de cadáver identificado como “e12″, el documento dice: “Miembro superior derecho conservado hasta la mitad de su totalidad. Miembro inferior izquierdo conservado hasta la mitad de su totalidad”.

En cuanto al cuerpo nomenclado “e13″, los forenses especifican que el miembro superior derecho está “conservado hasta el comienzo de articulación del codo”. Por su parte, el miembro superior izquierdo está conservado sólo “hombro y escapula homolateral”.

En cuanto a las causas de muerte, los forenses de la Morgue Judicial de La Plata, aseguran que se produjo por “shock traumático secundario a carbonización – asfixia por gases incandescentes”.

En las próximas horas llegará a manos de los investigadores de las dos desapariciones los resultados de la pericia odontológica. Eso podría ayudar a identificar los cuerpos. Al margen de esto, las búsquedas de Lucas y Lautaro y de Diego y Silvio continúan con análisis de distintos elementos como cámaras de seguridad, redes sociales y antenas de celular.

