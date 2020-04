¿Los jóvenes que decidieron pagar su viaje de egresados tendrán garantizado el servicio?

El turismo estudiantil, al igual que muchos otros sectores, se encuentran a la espera de la reactivación de actividades, para continuar operando, a pesar de la pandemia mundial por coronavirus.

Aquellos jóvenes que decidieron pagar su viaje de egresados a Bariloche, tendrán garantizado el servicio. Sin embargo, es probable que las fechas acordadas se modifiquen.

“Todo el sector tiene como premisa principal la salud de sus pasajeros, que son nada más ni nada menos que los egresados de todo el país, y también de Chile y Uruguay quienes no están ajenos a la pandemia actual”, dijeron desde la Asociación de Turismo Estudiantil de San Carlos de Bariloche (ATEBA), al portal de noticias ANB.

Y agregaron que “la clave de esta burbuja, alejada de la incertidumbre del resto del turismo, es que tanto padres, alumnos y agencias se alinean, esperando que las condiciones están dadas para el inicio de los viajes y que la salud de los viajeros no se ponga, bajo ningún concepto, en riesgo, cualquiera sea esa fecha de inicio”.

