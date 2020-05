Los Gobernadores serán los que habiliten nuevas actividades durante la nueva fase del aislamiento

Este jueves, el presidente Alberto Fernandez visito Santiago del Estero y Tucumán. En esta última provincia, se refirió a la extensión de la cuarentena tras el fin de la cuarta fase, el próximo 24 de mayo.

Allí, recordó que los gobernadores son quienes tendrán la decisión de habilitar nuevas actividades durante la nueva fase del aislamiento obligatorio por la pandemia.

