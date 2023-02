Los Foros de seguridad presentaron un petitorio y recalcan que la comunidad debe ser escuchada

Sáenz Peña – Anotnio Núñez de Padres en Ruta hace referencia en un encuentro con ChacoNoticias sobre la reunión realizada en el Colegio Industrial con distintas autoridades: “Padres en Ruta participó en los distintos controles junto a Policía Caminera, Tránsito Municipal, nocturnidad municipal, 911 y COM motorizado. La Policía Caminera labró 11 actas de alcoholemia en distintos puntos de la ciudad. Por la noche se realizó el operativo WILEROS secuestrando 4 motovehículos.”

“El Miércoles pasado se realizó una reunión de Seguridad convocada en el colegio Industrial por los FOROS de seguridad de la localidad, con participación de los jefes policiales, municipales, del Centro de Monitoreo. Participó uno de los foristas que por lejos es el que mas sabe de la verdadera situación del Ensanche Sur, René Chávez.”

“De allí se llegó al acuerdo de confeccionar un petitorio que en estos momentos se estaría presentando a la ministra de seguridad Gloria Salazar. Una vez que se lo conozca se publicará a la prensa para conocimiento de todos.

“Podemos adelantar que lo que se habló en ese petitorio es aquello que siempre estamos reclamando en el informe de los lunes de Padre en Ruta: más policías, mas fiscalías, un centro de detención transitoria y frecuentes reuniones de los FOROS con la gente del ministerio, con lo cual se plasma lo coherente que ha sido los informes de los lunes de la asociación Padres en ruta.”

“El forista es el que esta en contacto directo con la comunidad, no pueden ignorarnos. Además, no pueden haber presos en comisarias, no será la ultima vez que se produzca un motín o una fuga de presos. Se podría haber hecho tranquilamente al lado de la comisaría primera un centro de detención, en lugar de gasta el dinero en otras cosas que todos sabemos. Se llenan la boca políticos y funcionarios diciendo que la seguridad no es un gasto sino una inversión, esos dichos deben ser plasmadas en las practicas.”

René Chávez, agregó diciendo: “Estuvimos como siempre presentado en las convocatorias. Quiero expresar sobre algo que ocurrió estos días de feriados, una vez mas como tantas veces ocurrió, los delincuentes ingresaron a la Parroquia del San Cayetano. Una noticia lamentable que se repite y se repite y seguimos sin tener respuesta.”

“Habíamos hablado sobre la necesidad de instalación de cámaras de seguridad. Nos reunimos con el área de servicios públicos de la municipalidad a fin de condicionar toda esa zona, donde los delincuentes dejan allí al abandono todas las cosas robadas, no dio resultado. Hablamos con los propietarios de los terrenos de la iglesia San Cayetano, quienes armaron un proyecto de sistema educativo, lo cual lo hablamos con el señor Intendente. Se refería allí sobre utilizar correctamente esa zona de la que hablamos. Pero en nada quedó y hasta perdimos comunicación con el intendente. Esta muy difícil la situación de inseguridad de Sáenz Peña, por ende, pienso que habrá que rever o cambiar a los responsables que dictaminan la forma de proceder, porque en general es una situación de mucha preocupación en la gente.”

“Los proyectos presentados desde el foro de seguridad para mejorar, están todos archivados por ellos. Una lástima. Habíamos presentado siete casos de aquel entonces de robo a instituciones educativa y no lo ocuparon. Solicitamos que se pueda contar también con el material de cámaras de seguridad privadas además de las de la municipalidad, para tener siempre mas información de los hechos. Hay que escuchar siempre a la gente, la gente tiene la verdad, se manifiesta de lo que realmente está pasando.”

