Sáenz Peña.- Los docentes volvieron a marchar por las calles de Sáenz Peña, mostrando al Gobierno Provincial el descontento y la negativa a la nueva propuesta salarial. La marcha docente que partió de la estación del Ferrocarril estuvo encabezada por Sitech, acompañados de Ajudoch, Docentes Autoconvocados, ATE y otros sectores.

Diego Baez, de Sitech Centrochaqueño, destacó: “Estamos marchando en repudio a los aprietes del Gobierno de posibles descuentos por días de paro, mostramos el descontento hacia la nueva oferta salarial que poco cambió. Este cacerolazo significa el “no”a la nueva propuesta, no vamos a permitir descuentos por días de paro, los docentes seguimos en la indigencia, la resolución del problema depende de la voluntad del Gobierno. Los docentes no tienen problemas con los gremios, muchos padres quieren que sus hijos vuelvan a las aulas, el gobierno es el único culpable y responsable de que el ciclo lectivo no comience con normalidad.”

