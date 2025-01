Los detalles de la íntima ceremonia de despedida de Jorge Lanata en el cementerio

El lunes 30 de diciembre por la tarde, Jorge Lanata falleció tras seis meses de internación en el Hospital Italiano, poniendo fin a una larga lucha contra un delicado cuadro de salud. La noticia no solo conmocionó al rubro del periodismo, sino también a toda la sociedad por la huella imborrable que dejó sus trabajos e investigaciones. La despedida, que comenzó en la Casa de la Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, culminó este martes en el Cementerio Campanario Jardín de Paz, en Florencio Varela, donde se llevó a cabo una ceremonia íntima cargada de detalles significativos.

Según la información que pudo acceder Teleshow, el entierro estuvo marcado por gestos cargados de simbolismo. Sobre el cajón se colocó una bandera argentina, un homenaje que reflejó su profundo vínculo con el país y su legado periodístico. Las coronas que rodearon su velatorio también acompañaron su última morada. Elba Marcovecchio, su última pareja, asistió vestida de negro junto a sus hijos y un grupo cercano de amigas. También estuvieron presentes Andrea Rodríguez, primera esposa de Jorge, junto a su hija Bárbara, y Lola, la hija menor del periodista, fruto de su relación con Sarah Stewart Brown, vestida de negro y acompañada por amigas.

Entre los asistentes al entierro se encontraban figuras cercanas al presentador. Entre ellos se destacaron colegas de Radio Mitre y El Trece como Eduardo Feinmann, Diego Leuco, Nacho Otero, Jésica Bossi y su marido; Cecilia Boufflet junto a su pareja Santiago García; Julio López; Juan Caparrós; y, finalmente, Flavia Pitella. Incluso figuras del ámbito político como Martín Tetaz dieron el presente en la despedida. Sin embargo, las miradas estaban puestas en la familia del presentador, quienes tuvieron una gran presencia a lo largo de la ceremonia fúnebre.

En la capilla, Bárbara y Lola dedicaron palabras conmovedoras a su padre. La menor emocionó a todos al leer un mensaje donde recordó los momentos compartidos con él. A poco tiempo de concluir el entierro, Bossi, quien trabajó estrechamente con él en Lanata sin filtro, comentó sobre el impacto de su discurso ante la prensa: “Habló de las películas que veían juntos, del tiempo que pasaban y de la libertad que él le daba. Yo la escuchaba a ella y escuchaba a Lanata porque hablaba de su relación con una conexión hermosa. Fue triste, pero lindo escucharla también. Yo se lo dije: ‘Tus palabras eran como escuchar a tu papá hablando de los dos. Evidentemente, había una conexión hermosa’”.

Sosteniendo esa misma línea, Jésica, visiblemente afectada, habló sobre lo que le habría gustado decirle a su compañero en este último adiós: “Le diría: ‘Ay, loco. Gracias’. Primero pensé que le diría ‘una más’, pero luego me di cuenta que sería egoísta. Hace muchos años que se lo decimos y que podía, ya que peleó mucho por su vida. No sé si sufrió, pero su final fue complicado y me parece que estuvo bien que se fuera. Por eso, gracias. Ya era el final”.

Además, compartió una reflexión sobre las creencias de Lanata en sus últimos años: “En el último tiempo, él creía en Dios y hablaba de que, cuando uno muere, está en las estrellas. Entonces, creo que hoy a la noche, quienes lo queremos, seguimos o trabajamos con él, o lo leímos, tenemos que ver al cielo porque está ahí”. Para Bossi, el legado de su compañero es claro: “Irreverente, provocador, profesional, distinto e insisto: maestro de generaciones”.

Otro detalle que llamó la atención al poco tiempo de finalizar el encuentro fue Marcovecchio, la última esposa del periodista. Acongojada por la partida de su marido, se acercó brevemente a los medios y le dedicó unas palabras. “Lo único que le agradecemos es el amor a la gente. Fue muy emocionante, Jorge se lo merece. Destaco su amor”, expresó, con su voz a punto de quebrar, ante la cámara de Intrusos (América) y, acto seguido, se alejó para reunirse con sus allegados.

El último adiós a Lanata no solo reflejó el cariño y respeto de sus colegas y seres queridos, sino que consolidó su figura como un ícono del periodismo argentino. Los detalles del entierro y el testimonio de quienes lo conocieron profundamente resonaron como un homenaje a un hombre que dejó una marca imborrable en el mundo de los medios y en la historia del país.