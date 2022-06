“Los concejales de Sáenz Peña no pueden habar de un gremio que no conocen”, dijo Agustín Bordón

Agustín Bordón, secretario adjunto del Sindicato de Camioneros que está acompañando la protesta frente a la empresa Bamana en Sáenz Peña se refirió a los términos con que los ediles del oficialismo tildaron al gremio.

Cabe señalar que ayer el Concejo Municipal de Sáenz Peña aprobó una resolución por medio de la cual rechazaban y repudiaban las medias de fuerzas, específicamente el bloqueo a la empresa impidiendo la entrada y salida de vehículos repartidores y proveedores, realizados por el Sindicato de Camioneros sobre la empresa local Bamana. Dicha resolución en su parte resolutiva tildó a dichas prácticas de “patoteriles y mafiosas y totalmente ilegales” que emplean algunos sindicato, especialmente el Sindicato de Camioneros”, señalaron. Sobre el particular dijo Bordón que “ellos no tienen injerencia en esta situación, los concejales tienen que interiorizarse primero de que se trata, hablar con los trabajadores, hablar con nosotros y después opinar”. Bordón consideró una falta de respeto las expresiones de los concejales del Bloque Chaco Somos Todos y aseguró: “Le vamos a responder como corresponde “. Aseguró que “no pueden hablar de un gremio que no conocen, estos señores concejales de Sáenz Peña tienen que tener un poquito más de respeto y mirar primero a los trabajadores que tienen en la Municipalidad muchos de ellos trabajadores en negro, eso les tendría que dar vergüenza a los concejales”.

“Tienen que lavarse un poquito la boca antes de hablar de un gremio de mafiosos y que me digan de frente, porque están acostumbrados a actuar así, pero la mafia está en otro lado. Nosotros estamos acá dando la cara y si es necesario vamos a dar la vida por los trabajadores, pero a ellos les falta mucho”, dijo el sindicalista sobre las expresiones de los ediles del oficialismo.

