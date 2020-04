Los comerciantes saenzpeñenses ya pueden acceder al Programa de Asistencia Nacional

El Gobierno Nacional estableció una serie de medidas de asistencia para empleadores y trabajadores de pymes, además del sector autónomo, en el marco del Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP), en un paquete que incluye la reducción de aportes patronales y una asignación salarial aportada por el Estado, entre otros puntos.

En este sentido desde bloque del Frente Chaqueño Saenzpeñense insisten en la necesidad de que los comerciantes y monotributistas, utilicen estas herramientas que brinda el estado para morigerar el impacto económico de la pandemia. Por su parte los concejales indicaron “desde el bloque analizamos cada punto, con el objetivo de conocer el impacto en nuestra economía local y reconocemos que son medidas razonables y que nuestros comerciantes deben de usar para garantizar el empleo y la tranquilidad de las y los trabajadores”.

Recordemos que a través del decreto 376/2020, ampliatorio del 332/2020, publicado anoche en el Boletín Oficial, el presidente Alberto Fernández dispuso que el Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP), derivado de la emergencia por la pandemia de coronavirus, abarcará la “postergación o reducción de hasta el 95% del pago de las contribuciones patronales al Sistema Integrado Previsional Argentino”. Además, habrá un “Salario Complementario”, que consiste en la “asignación abonada por el Estado nacional para los trabajadores en relación de dependencia del sector privado”.

Otro de los puntos destacables son los “Créditos a tasa 0” para monotributistas y autónomos con garantía del Estado Nacional que se hará cargo de los intereses. Quienes pueden acceder a este punto son las personas adheridas al Régimen Simplificado (monotributo) de todas las categorías y trabajadores autónomos. Podrán solicitarlo en el banco con el que ya se encuentran operando y el plazo estipulado para la cancelación del crédito es de 12 meses, pazo de gracias de seis meses.

El nuevo DNU, que se extiende hasta el 30 de junio, fue celebrada por varios sectores y analizada minuciosamente por los ediles que lo tomaron como una mirada especial hacia los eslabones genuinos de la economía local, “el presidente puso en consideración varios factores y sabe que las sucesivas prórrogas de las medidas de aislamiento social, preventivo y obligatorio, obligan a un esfuerzo mayor por parte del estado para que el impacto de las medidas sanitarias sobre los procesos productivos, el desarrollo de las actividades independientes y el empleo no sean altamente destructivos” finalizó Wasinger.

Punto por Punto, la ampliación del decreto 332/2020 – Programa de Asistencia al Trabajo y la Producción

• Salario complementario para todos los trabajadores bajo dependencia del sector privado.

• Créditos a tasa 0 para monotributistas y autónomos con garantía del Estado Nacional que se hará cargo de los intereses.

• Se mantiene la reducción de aportes patronales.

• El seguro de desempleo será de $ 6000 a $ 10000

• El Estado Nacional se hará cargo del 100% del Costo Financiero Total del préstamo a tasa 0%

• Todo pasará a ser salario complementario hasta el 50% del salario neto no pudiendo ser inferior a un salario vital y móvil. No podrá superar dos salarios vital y móvil.

• Quienes se inscribieron hasta el viernes en los REPRO se van a reconvertir a este sistema.

FONDEP y FOGAR ampliación del decreto 332/2020 – Programa de Asistencia al Trabajo y la Producción

• El FONDEP dispondrá a través de la Jefatura de Gabinete de 11 mil millones de pesos para solventar el CFT de los préstamos a tasa 0%.

• El FOGAR dispondrá a través de la Jefatura de Gabinete de 26 mil millones de pesos

• El Ministerio de Trabajo tendrá la potestad de modificar e implementar el Seguro por Desempleo.

