Los casos de coronavirus en Chaco, informe de los infectados

En su parte matinal diario el Ministerio de Salud Pública de la Provincia del Chaco informa que hasta este domingo 14 de junio de 2020 se registraron 1.299 casos positivos de coronavirus, 49 infectados más que en el último reporte del sábado por la noche.

Del total de casos positivos, 572 personas ya recibieron el alta médica, por lo que son 675 los activos.

Actualmente hay 59 pacientes internados con COVID-19 positivo, de los cuales 16 se encuentran graves. Las localidades que más casos registraron desde el inicio de la pandemia son Resistencia (999 casos),Barranqueras (104), Fontana (100), Puerto Vilelas (26), La Leonesa (15), Margarita Belén (12), Puerto Bermejo (7), Isla del Cerrito (5), y Colonia Benitez (4).

Las opiniones expresadas en los comentarios de las noticias, que no han sido sometidas a revisión editorial, en virtud de que son de exclusiva responsabilidad de los autores (lectores) de las mismas y pueden no coincidir con las de la Dirección Periodística de este Portal. No compartimos y repudiamos los comentarios, agraviantes, racistas, misóginos o que de algún modo ofenden la moral, buenas costumbres, religiones, elecciones sexuales, etc de los ciudadanos.-

Comparte esto:

WhatsApp

Tweet

Imprimir