Los casos de coronavirus en Chaco

Este lunes, desde el Ejecutivo provincial indicaron que el número total de infectados por coronavirus se elevó a 1083. Así, este lunes se sumaron 39 nuevos casos más que ayer. Hasta el momento, los fallecidos siguen siendo 62.

Por otro lado, los recuperados fueron 495 pacientes y los casos activos son 525.

Asimismo, hay 69 pacientes internados, de los cuales 12 se encuentran en estado grave con asistencia respiratoria mecánica.

