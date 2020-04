Los casos de coronavirus en Chaco

Este viernes, el Ejecutivo informó que se evaluaron a 2463 personas, de las cuales 281 dieron positivo para coronavirus sumando ocho casos más en la provincia.

Además, señalaron que 1796 muestras fueron descartadas y 80 pacientes fueron dados de alta.

