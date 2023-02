Lorena Virgo de SECH hizo referencia a las reuniones con el Ministro de Educación

Sáenz Peña – Lorena Vigo integrante del gremio docente SECH: “Tuve la oportunidad de estar en las ultimas dos reuniones con el ministro, donde en la primera tuvimos una propuesta de un aumento del %60, el cual le consultamos con nuestros afiliados y habíamos solicitado que se pueda estirar ese aumento para el mes de marzo por todos los gastos por el comienzo de clases. En la segunda reunión nos ofrecieron un %70 de piso, lo que significa es que la cláusula gatillo sigue, haciendo que caminemos junto con la inflación, que si bien no es la solución por los aumentos de todos los precios a la par de nuestro sueldo, no nos quedamos tan atrás.”

“Es una de las mejores propuestas que hemos tenido en estos últimos años, estando yo participando durante catorce años, estando luchando siempre por un %25. Para marzo tendremos el aumento del valor del punto, yéndose a 24, 42, 31, significando que se irá a blanco aumentando todos los ítems del recibo. Un %5 de recomposición salarial. Doble ayuda escolar, doble asignación familiar, descuentos en útiles, se abrirán las inscripciones a un subsidio para la compra de computadoras a tasa 0, descuento de paros no devolverán, se tendrá además la tarifa de colectivos diferenciada, a lo que consultamos que significa que en algunos casos tendremos un 0% buscando implementar gran descuento en zona del impenetrables por problemas propios de la zona. Hicimos una consulta con la mayoría de nuestros afiliados aceptan, algunos irán a paro debido a que no devuelven los días de paro, siendo eso decisiones políticas.”

“El año pasado han descontado de 15 a 30 mil pesos por paro, que si hoy nos devuelven eso ya no tendrá el mismo valor, entonces, buscamos que nuestros afiliados no tengan descuentos, desde esa postura vemos la posibilidad de aceptar la propuesta. Por otro lado, tuvimos una reunión con distintos sindicatos del país, vemos que los sueldos a nivel nacional están muy mal, por ejemplo Formosa tiene %45 al básico, un techo del %90, Neuquén no tuvo aumento en pandemia, Córdoba si bien tuvo un %104 estan todos en negro, a lo que convocan a un paro nacional para el primero de marzo. Sabemos que aquí el piso se cerró en %130. Sabemos que nuestra labor es tan importante que deberíamos cobrar millones en quincenas, pero sabemos que ningún Gobierno ni ningún Estado pagará eso, entonces, creemos que logramos un aumento digno luego de años.”

“Empezamos el año como sindicato con las propuestas que tuvimos los consultorios sin plus en Resistencia, como una ayuda para nuestros afiliados, sabiendo que son muy caros los plus que manejan nuestros profesionales locales. Además, prestamos en una financiera, estamos buscando tener nuevas inscripciones para aquí en la localidad. Hemos plasmado en la mesa el tema de inseguridad en las instituciones, que si bien el Ministerio nos dijo que recibieron las denuncias de 35 escuelas en la provincia que habrían sido desmanteladas, robándose inodoros, garrafas, cocinas, ventanas, aires, ventiladores. Nos prometió que para la semana que viene la mayoría este incorporada en perfecto estado para comenzar. La idea del Gobierno, que espero no sea una campaña política, todas las escuelas tengan aire acondicionado para los calores próximos. Sabemos que para nosotros tener aires acondicionados no es un lujo, sino una necesidad.”

“Tenemos además la colaboración del asesoramiento jurídico general no solo para docentes de la abogada Sonia Sosa, siendo la primera consulta gratuita para nuestros afiliados. Estaremos aquí desde 7:00hs hasta las 11:35hs y por la tarde desde las 17:00hs hasta las 20:00hs para cualquier consulta.”

