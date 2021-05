Marcos Fleitas- Lorena Jaime: “La inseguridad golpea a Sáenz Peña y en especial a los barrios”

Sáenz Peña – Marcos Fleitas de la Agrupación Rodolfo Walsh y Lorena Jaime, directora del Bachillerato Libre para Adultos ubicado en la Escuela N°506 del Barrio San Martín,se refieren a la inseguridad que se esa viviendo en elmecionado barrio y aledaños.

Marcos Fleitas, en una entrevista con Chaco Noticias, destacó:

“Queremos tocar el tema de inseguridad que sufre la zona el barrio San Martín, como la ciudad en general. La inseguridad no hace sólo al hecho delictivo en sí, sino que también la falta de iluminación pública, el mal estado de las calles, donde a los patrulleros le cuesta llegar en un momento de emergencia como a las ambulancias mismas y todo esto potencia a la cuestión de la inseguridad. La concentración económica produce la desigualdad y la desigualdad produce situaciones delictivas, pero hay un combo de cosas que habría que atender, como por ejemplo la coordinación entre estados para la prevención. Promovemos hace bastante tiempo, las huertas familiares entendiendo que ayuda mucho a la economía familiar, aunque claramente la situación económica de los barrios es muy delicada. ”

Lorena Jaime, agrega: “Los alumnos no están yendo a la escuela todos los días debido a protocolos, pero los docentes debemos ir todos los días y enfrentar de seguido esta cuestión de la inseguridad en las calles. El horario de clases es de 19 horas a 23,realmente complicado. El Barrio San Martín está haciendo un blanco para situaciones violentas y lamentablemente estos hechos se dan no sólo de noche sino durante todo el día, los vecinos nos avisan de individuos que ingresan a la escuela durante el día volviéndose la institución un punto de encuentro para los delincuentes. No hay control, los robos son a mano armada. Estamos expuestos a estos hechos y los controles policíacos que se realizan en las calles céntricas se deberían hacer en los barrios, cuando los hechos delictivos ocurren más en el interior de los mismos. En nuestro caso, realizamos pedidos a la intendencia, a la comisaría, presentando varias notas y entendemos que hay poco personal pero todavía no se ve control en los barrios. Estamos totalmente expuestos.”

Comparte esto:

WhatsApp

Tweet

Imprimir