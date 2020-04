Logran hallar en un domicilio animales en peligro de extinción

Personal policial de sección rural a horas 09:00 de ayer jueves , inicio un operativo en conjunto con la Dirección De Fauna de la Provincia a cargo del Inspector J.L.C debido a investigación que se llevaba de días atrás.

Se constituyeron hasta el lote 24 Colonia Leandro Alem – Machagai, al Domicilio de un hombre de 39 años, donde previo ser atendidos logran visualizar la existencia de distintos animales: un (1) puma, sexo macho, adulto; una (1) tortuga terrestre, animales en cautiverio encerrados cada uno en jaulas improvisadas junto a ello un (1) ave silvestre sin vida –tuyango- (ciconia maguarí).

También hallaron trozos de producto carneo, con cuero de pelaje negro, el médico veterinario interviene manifestó que se trataría de animal vacuno.

Debido a que los animales (puma y tortuga) son especies en extinción personal de institución de aplicación (fauna) procedió al secuestro mediante acta, siendo trasladados al zoológico municipal de la ciudad Termal.

Personal rural procedió al formal secuestro de producto carneo vacuno consistente en 30 kg. Labrando acta de contravención al poseedor de los animales por infracción al Art. 44 y 45º permaneciendo alojado, a disposición del Juzgado de Paz y Falta Machagai.

