Locomotora Castro recordó su primer trabajo en un boliche y habló de la batalla de su padre contra el alcoholismo

El ex boxeador rememoró su infancia en Caleta Olivia, donde debió empezar a trabajar con apenas 15 años. También habló del vínculo con su padre, quien murió producto de su adicción al alcohol

La vida de Jorge Castro tiene anécdotas de todo tipo. Desde pequeño, Locomotora comenzó a formar su pasión en el boxeo que años más tarde lo llevaría a ser campeón mundial mediano de la AMB. El ex pugilista relató que durante su adolescencia trabajó como personal de seguridad en un local bailable gracias a su físico y gran habilidad a la hora de pelear.

“En esa época que tenías 14 años, donde la mayoría de los chicos están en el colegio. Ciudad portuaria, ciudad de marineros, habían lugares de ‘dudoso esparcimiento’nocturnos y vos estabas como seguridad en la puerta”, le abrió la puerta a la anécdota Alejandro Fantino en ESPN Show. Castro hizo memoria y contó su experiencia: “15 años tenía. El “Mónaco” se llamaba el lugar. Yo era terrible, un mocoso y si había piñas me metía. Ese era mi juego. El que se quería mandar yo le decía que no y si me decían qué te pasa pendejo, ‘pam’ andá para afuera”. Sin dudarlo, afirmó: “A los tres meses que empecé a entrenar boxeo, ya cagaba a piñas a todos. Fui tocado con la varita mágica. Yo nací boxeador”.

Vale recordar que el Roña –nacido en Caleta Olivia, Santa Cruz– se inició como pugilista rentado a fines de 1989, peleó en España, Francia, Estados Unidos, México, Japón y Panamá, entre otros puntos del mundo. En el 2007 se subió por última vez a un cuadrilátero: le ganó a José Luis Herrera en Mar del Plata por nocaut, en lo que fue la revancha tras haber sido superado por ese mismo rival un año antes en el Luna Park.

En la actualidad, se encarga de mantener varios merenderos para intentar que los jóvenes no vivan lo que él pasó. “16 comedores tengo y debe haber 70 chicos en cada uno. Nosotros repartimos mercadería lunes, miércoles y viernes. Vamos y le damos 40 paquetes a cada comedor. Yo la pasé mal en Catamarca cuando mi viejo era alcohólico y llegaba en pedo a cagarme a palos. Sufrimos mucho en Catamarca. Sé lo que es pasar hambre, sé lo que es pasar frío. A mí no me lo puede contar nadie”, explicó emocionado.

Además, recordó la figura de su padre que murió joven por sus problemas con la adicción al alcohol: “Mi viejo murió alcohólico por cirrosis. Yo lo hice curar, estuvo tres años sin tomar y un día me avisaron que había retomado el hábito. Ahí lo llamé y le pregunté: ‘Che Cholo, ¿estás chupando de nuevo?’. Y me dice ‘no hijo, estoy tomando aperitivos’. Claro se tomaba tres botellas y estaba en pedo de nuevo. Agarramos con mi hermano Manuel y le dijimos que le dé hasta donde llegue. Llegó hasta los 56 años”.

Por otro lado, reveló que le hubiera gustado pelear contra uno de los grandes boxeadores del momento: Saúl Canelo Álvarez. “Me encantaría porque es un tipo que va siempre al frente, le gusta la guerra, no es cagón y va para adelante. Le gusta pegar y recibir”, declaró Locomotora. Pero con una opinión totalmente distinta, aprovechó para criticar el estilo de Floyd Mayweather: “Es un Julio Boca de Argentina, es un bailarín. Alguien que sabe boxear, intenta encerrarlo para que no corra. Si vos lo seguís de atrás, el tipo se escapa”.

