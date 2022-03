Lockan, el bebé con “síndrome del cabello impeinable” que es furor en las redes

Hay múltiples tipos de cabello que hacen que sea más o menos fácil cuidarlos, desde los que se enredan más hasta los que han de lavarse más a menudo por la grasa, sin olvidar los lisos, rizados e incluso afro. Pero hay unas pocas personas en el mundo que van más allá y su melena es completamente diferente a causa de un extraño síndrome.

Ese es el caso de Locklan Samples, un bebé de 16 meses de Georgia (Estados Unidos) que tiene un pelo rubio albino que trae a sus padres por el camino de la amargura, y es que sufre el Síndrome del Cabello Impeinable.

Ya hace un año saltó a los medios la historia de otra niña de 9 años que padecía el mismo síntoma y le impedía domar fácilmente su cabello. Y a este pequeño le sucede igual, pero su familia lo lleva con positivismo y, de hecho, incluso le han creado un Instagram en el que triunfa con su alborotado pelo y ya acumula más de 17.000 seguidores.

Pero, aunque ahora ya se han acostumbrado, lo cierto es que al principio fue un shock descubrir para los padres descubrir que su hijo tenía este síndrome. Según explicaron a People, cuando nació tenía el cabello negro como el azabache, parecido al de su madre, pero a los 6 meses su pelo empezó a cambiar a este rubio intenso e indomable, por lo que empezaron a llamarle cariñosamente “pelusa de melocotón”.

A los 9 meses, su color era parecido al de su hermano Shep, de 3 años, pero su textura era muy diferente y hacía que la gente se fijara en él. Pero entonces, un usuario de las redes le envió un mensaje y le preguntó si tenía el Síndrome del Cabello Impeinable, momento en el que la madre, Katelyn, descubrió que eso existía y lo llevó al médico.

“La doctora dijo que solo había visto esto una vez en 19 años”, declara ella. “No creía que fuera ese síndrome por lo raro que es, pero tomaron muestras y un patólogo las examinó con un microscopio especial”. Tras investigarlo, confirmaron que era así: Locklan tenía el Síndrome del Cabello Impeinable.

Esta patología, que solo se conocen unos 100 casos en todo el mundo, hace que el pelo crezca con una textura tan suave que es muy fácil de romper, por lo que es muy complicado de cepillar.

“Uno sigue su día a día pensando que su hijo puede tener el pelo rizado, que es algo que común en la familia. Pero escuchar que hay un síndrome raro asociado a tu hijo fue una locura”, comentó Katelyn sobre el shock inicial. Aun así, ya se ha acostumbrado a tratar con ello.

Apenas tengo que lavarlo, a no ser que esté jugando literalmente en la tierra, porque no se engrasa”, aseguró. “Es increíblemente suave, y la gente quiere tocarlo todo el tiempo. Apenas lo peino, porque es muy frágil. Trato de ser muy delicada con él y no lo toco a no ser que sea necesario”.

Afortunadamente, la madre señaló que “el 98% de la gente es muy amable y le encanta” su pelo, lo cual le ha hecho ser como “una pequeña estrella de rock” que “hace sonreír a la gente”.

