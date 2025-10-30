Localizaron a un menor desaparecido en Resistencia

Efectivos de la División Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas (DBPDE) encontraron este miércoles por la madrugada a un menor de 12 años que se había ausentado de su domicilio, en Resistencia.

El protocolo de búsqueda se activó luego de que su madre efectuara la denuncia en la Comisaría Séptima Metropolitana, donde informó que su hijo se había retirado de la vivienda sin avisar, luego de una conversación familiar.

Por disposición de la Fiscalía en turno, se activó de inmediato el protocolo de búsqueda de personas desaparecidas.

Mediante un amplio despliegue investigativo y operativo, el personal de la división llocalizó al menor deambulando por la vía pública, en la intersección de calle Nicaragua y calle 17.

El niño fue trasladado al Servicio de Medicina Legal. Finalmente, y conforme lo dispuesto por el magistrado interviniente, se realizó la entrega del menor a sus progenitores y se desactivó el protocolo de búsqueda.