Localizan a un menor de 12 años que se fugó de su domicilio

Efectivos de la DBPDE localizaron durante la madrugada de este miércoles a un menor de 12 años que se había ausentado de su domicilio de Resistencia. El hecho se originó tras la denuncia realizada por su madre en la Comisaría Séptima Metropolitana, quien informó que su hijo se había retirado de la vivienda sin avisar, luego de una conversación familiar. Por disposición de la Fiscalía en turno, se activó de inmediato el protocolo de búsqueda de personas desaparecidas.

Mediante un amplio despliegue investigativo y operativo, el personal de la división logró localizar al menor deambulando por la vía pública, en la intersección de calle Nicaragua y calle 17. El niño fue trasladado al Servicio de Medicina Legal. Finalmente, y conforme lo dispuesto por el magistrado interviniente, se realizó la entrega del menor a sus progenitores y se desactivó el protocolo de búsqueda.