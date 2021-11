Lo que Disney+ prepara junto con el Universo Cinematográfico de Marvel

Entre los esperados anuncios del Disney Plus Day, Marvel Studios confirmó todas las series originales que llegarán como parte de la Fase 4 del Universo Cinematográfico Marvel.La plataforma lanzó los logos de varios de los shows que llegarán como parte de los lanzamientos exclusivos para 2022. Y confirmó algunos nuevos que ya se encuentran en desarrollo por parte del estudio. Aunque no se confirmaron las fechas de varios de los futuros estrenos, fue más que suficiente para que los fans estallaran del hype.

El primero en ser revelado fue el regreso de los X-Men, pero a la animación. Los mutantes de Marvel saltaron a la pantalla chica en los 90 con una serie que al día de la fecha es recordada por los fans. Ahora el estudio quiere recuperar eso con esta nueva producción que llevará por título X-Men ‘97, la cual explora nuevas historias en la icónica línea de tiempo de los 90 de la serie original. Su estreno está fijado para el 2023.

Siguiendo con la animación, se anunció la segunda temporada de What If…? y una nueva serie de Spider-Man titulada Freshman Year. También tendrán su oportunidad en la animación los zombies, ya que se anunció el proyecto de Marvel Zombies.

Saltando a la acción en vivo, Disney presentó los primeros vistazos a She-Hulk y Moon Knight. Esta primera sigue a Jennifer Walters (Tatiana Maslany), la prima de Hulk (Mark Ruffalo), una abogada que se especializa en casos legales de orientación sobrehumana. She-Hulk dará la bienvenida a una gran cantidad de personajes de Marvel a la serie, como Abomination, interpretado por Tim Roth. Esta historia se perfila para el lado de la comedia y llegará a Disney+ durante el 2022.

Respecto a Moon Knight, esta serie presentará a Oscar Isaac al MCU. El ganador del premio de la Academia se pondrá en papel de Marc Spector, un hombre que se convierte en el llamado Moon Knight, un vigilante que sufre de un complejo trastorno de identidad disociativo. Las múltiples identidades que viven dentro de él se ven envueltas en una guerra mortal de los dioses en el contexto del Egipto antiguo y moderno. Otro detalle, esta historia tendrá a Ethan Hawke como el villano principal. Moon Knight es otro de los grandes estrenos del 2022.

También tuvieron lugar los anuncios de: Ms. Marvel, la cual servirá de previa para The Marvels el segundo filme de la Capitana Marvel; Ironheart la historia enfocada en la sucesora de Iron Man, la cual conoceremos en primer lugar en Black Panther: Wakanda Forever; Echo, el primer spin-off de Hawkeye, centrado en la heroína del mismo nombre; I Am Groot, una serie de cortos que sigue al pequeño Baby Groot en sus distintas aventuras junto a los Guardianes; Agatha: House of Harkness, el spin-off de WandaVision centrado en la poderosa hechicera interpretada por Kathryn Hahn y por último, uno de los títulos más esperados Secret Invasion, la historia que trae de regreso a Nick Fury (Samuel L. Jackson) y al Skrull Talos (Ben Mendelsohn) para investigar una invasión secreta que está sufriendo la tierra.