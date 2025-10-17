Lo condenan a 7 años de prisión por abusar de mujer de 87 años

Un hombre fue condenado a 7 años de prisión tras ser acusado de haber abusado de una mujer de 87 años en agosto del 2018 en la localidad bonaerense de Pigüé.

Se trata de Néstor Omar Iturrioz, de 64 años, quien recibió la pena por parte del Tribunal en lo Criminal 3 de Bahía Blanca, con jurisdicción en la región y por parte del juez Julián Saldías, en forma unipersonal, por abuso sexual con acceso carnal.

Según se indica en la causa a cargo del fiscal Diego Torres, todo ocurrió a las 15 de ese día cuando la mujer de 87 años se encontraba en su casa ubicada en la calle Darwin al 600 de Pigüé, lugar en el que se hizo presente Iturrioz.

Fue entonces y, según quedó acreditado, que el hombre se bajó los pantalones y le exhibió sus partes íntimas a la mujer, quien corrió a un baño con el fin de ponerse en resguardo por lo que comenzó a ser perseguida.

La víctima intentó refugiarse en el citado lugar, pero el hombre la tomó fuertemente de sus brazos y la llevó hasta la habitación donde abusó de ella, para luego retirarse.

La mujer estaba en estado de shock, pero pudo relatarle lo que había vivido a sus familiares cercanos, tras lo cual se realizaron pericias médicas por las lesiones que presentaba y la denuncia para que se investigara lo sucedido.

Durante la instrucción de la causa y el debate, se intentó atacar la credibilidad de la mujer por su edad, por lo que el juez sostuvo en su resolución: “Hay prejuicio que parte de que una persona de casi de 90 años no pueda ser objeto de acometimiento sexual por parte de terceros y que, si lo dice, está fantaseando. Pues las pruebas reunidas en esta causa indican lo contrario. Y comprueban que la víctima a sus 87 años fue accedida carnalmente por el imputado”.

