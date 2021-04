Lista única en la UCR: Polini comandará el radicalismo chaqueño de cara a las legislativas

Finalmente se concretó el acuerdo entre varias líneas internas para que Juan Carlos Polini sea el nuevo presidente del Comité Provincial del radicalismo. El NEA quedó afuera por no aceptar “condicionamientos”, según alegan.

A última hora del lunes venció el plazo para la presentación de candidatos para competir por la renovación de autoridades del Comité Provincial, comités locales, Juventud Radical y representaciones nacionales. En ese contexto, se confirmó que para el cargo más importante, el de Presidente del Comité Provincial, habrá un solo candidato y será Juan Carlos Polini, de Convergencia Social.

Finalmente la línea interna liderada por Ángel Rozas logró imponer su candidato, tal como se lo esperaba, y las otras líneas internas se encolumnaron detrás del intendente de Coronel Du Graty, como adelantó Diario Chaco.

Polini cuenta con experiencia ejecutiva, ya que va camino a los seis años como jefe comunal. Antes, en 2011, también fue candidato a vicegobernador acompañando en la fórmula a Roy Nikisch.

Como contó este medio, durante el fin de semana se estuvieron llevando adelante conversaciones para lograr avanzar en este acuerdo, que finalmente tuvo un final feliz. Fueron varios los dirigentes que coincidieron en que las negociaciones estaban atravesadas por las elecciones legislativas que se llevarán adelante este año.

Así las cosas, los acuerdos alcanzados ahora deberán ser refrendados al momento de la conformación de las listas de diputados, sin olvidar lugares para los partidos aliados de una futura coalición.

Polini fue anunciado como el candidato a presidir el partido representando a Convergencia Social en diciembre del 2020, casi cuatro meses antes de este lunes que era la fecha tope. Es que Ángel Rozas volvió a tomar las riendas del movimiento interno que él creó y sin dudarlo puso primera con mucha anticipación a los otros espacios, lo que le permitió que durante desde aquel momento a hoy puedan centrarse en una campaña.

Durante este tiempo Polini afirmó más de una vez que era partidario de que haya internas para que así se movilice el partido, algo que finalmente no ocurrió ya que desde otros sectores no opinaban igual. Con este panorama, hay que marcar que el objetivo de Polini está puesto en reacomodar las fichas del radicalismo chaqueño para recuperar la gobernación en el 2023, aunque no pretende dejar de lado las legislativas de este año.

Para el futuro presidente del centenario partido a nivel provincial, este es el año a aprovechar para poder hacer una buena organización, ya que al haber elección de medio término “en los pueblos no se dirime candidaturas a intendentes, a concejales, no se dirime gobernación, este es el año para prepararnos a lo que se viene, más allá de que es el principio del 2021 la madre de las batallas es el 2023”.

Pero ante toda esta situación no se puede soslayar que el Nuevo Espacio Abierto (NEA) dirigido por Aída Ayala no es parte del acuerdo. Es que según pudo saber Diario Chaco de parte de fuentes de ese espacio, se le pidió a la actual diputada nacional que se manifieste a favor de la suspensión del concejal Dino Ortiz Melgratti, también parte del NEA, algo que fue rechazado.

Conocido es que Ayala busca volver a ser una figura relevante en la política provincial. Además, este año se le termina su mandato el Congreso Nacional. Habrá que esperar para ver los comportamientos de cara a las elecciones de medio término y si se reanudan conversaciones para jugar todos juntos en unas elecciones que al radicalismo chaqueño le pueden servir de trampolín.

Cabe marcar que este desencuentro se ve plasmado en Resistencia, donde finalmente todo parece indicar que habrá elecciones para definir nuevas autoridades. Para el Comité Capital, hay dos candidatos: Horacio Goicochea, de Convergencia Social en acuerdo con Somos Parte, Sumar y Encuentro Cívico; y Carina Avieruszko, del Nuevo Espacio Abierto.

fuente: diario chaco

